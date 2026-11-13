35 हजार में डेढ़ लाख के नकली नोटों की हुई थी डील, नोट खपाने से पहले पांच लोग दबोचे गए
दिल्ली से लाकर शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई लखीमपुर खीरी समेत आसपास के बाजारों में नकली नोट खपाने वाले गिरोह के पांच गुर्गों को पुलिस ने दबोच लिया है। इनसे पांच-पांच सौ रुपये के कूटरचित करेंसी, असली नोट और नकली नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर बरामद हुआ है।
शाहजहांपुर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली से लाकर शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई लखीमपुर खीरी समेत आसपास के बाजारों में नकली नोट खपाने वाले गिरोह के पांच गुर्गों को पुलिस ने दबोच लिया है। इनसे पांच-पांच सौ रुपये के कूटरचित करेंसी, असली नोट और नकली नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की 35 हजार के असली रुपयों के बदले डेढ़ लाख के नकली नोटों की करेंसी के लिए डील हुई थी। 50 हजार रुपये मिल भी गए थे। बाकी के रुपये लेने के लिए सभी पहुंचे थे, इससे पहले ही पांचों पुलिस के हत्थे चढ़ गए।
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को संयुक्त टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर एनसीसी तिराहे के पास घेराबंदी कर पांचों आरोपियों को दोपहर 2:37 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में बरेली के नवाबगंज निवासी मो. आकिल और उसकी पत्नी रीना तथा हरदोई के पिहानी निवासी सुहेल, इमरान और आशुतोष शामिल हैं। तलाशी में इनसे पांच-पांच सौ रुपये के 1,01,500 रुपये की कूटरचित करेंसी, 37,500 रुपये की असली करेंसी, एक प्रिंटर, सफेद पेपर, कैंची और पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए।
गिरफ्तार पांचों लोगों पर केस दर्ज
पूछताछ में बताया कि 35 हजार रुपये में डेढ़ लाख की नकली करेंसी लेने की बात हुई थी। पचास हजार रुपये मिल गए थे, बाकी की रकम मिलनी थी। पहली बार ही वे मार्केट में नोट खपा रहे थे। हालांकि पुलिस को इस कहानी पर शक है। थाना सदर बाजार में पांचों आरोपियों पर बीएनएस की धाराओं 178, 179, 180, 181, 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 112 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विस्तृत जांच चल रही है। इस संबंध में एसपी सिटी देवेंद्र कुमार का कहना है कि चेकिंग के दौरान नकली नोट खपाने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की जांच चल रही है।
ठगी के बाद खुद तैयार करने लगा नकली नोट
आकिल ने इमरान से शिकायत की तो उसने चिंता न करने और नोट छापने की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया। इसके बाद उसे पिहानी बुलाया गया। वहां बताया गया कि उसका एक दोस्त फोटोग्राफर है, जो प्रिंटर की मदद से नकली नोट तैयार कर सकता है। इसके बाद कागज और प्रिंटर के इंतजाम की योजना बनी। कागज बाजार से लाने की जिम्मेदारी मुकर्रम को दी गई। धीरे-धीरे इस काम में अन्य लोगों को भी शामिल कर लिया गया।
जगह बदलकर नोट खपाने की थी तैयारी
पुलिस पूछताछ में आकिल ने बताया कि पिहानी में किसी को शक न हो, इसलिए प्रिंटर और तैयार नकली नोट लेकर बरेली के नवाबगंज जाने की योजना बनाई गई थी। वहां से अलग-अलग बाजारों में नकली नोट खपाने की तैयारी थी। इसी बीच पुलिस ने एनसीसी तिराहे के पास घेराबंदी कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पत्नी को भी बनाया नकली नोट चलाने का जरिया
आकिल ने अपनी पत्नी रीना को भी इस धंधे में शामिल करने की बात स्वीकार की। उसके मुताबिक, पत्नी को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में नकली नोट दिए जाते थे, ताकि वह बाजार में खरीदारी के दौरान उन्हें चला सके। एक साथ अधिक नोट इस्तेमाल करने पर शक होने की आशंका के चलते यह तरीका अपनाया गया था।
मुकर्रम और फोटोग्राफर की तलाश
पुलिस पूछताछ में आकिल ने बरेली और शाहजहांपुर के बाजारों में भी धीरे-धीरे नकली नोट खपाने की योजना बताई है। पुलिस अब मुकर्रम उर्फ ठाकुर और कथित फोटोग्राफर की भूमिका की जांच कर रही है। आरोप है कि फोटोग्राफर प्रिंटर की मदद से नकली नोट तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहा था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।