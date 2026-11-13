35 हजार में डेढ़ लाख के नकली नोटों की हुई थी डील, नोट खपाने से पहले पांच लोग दबोचे गए

दिल्ली से लाकर शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई लखीमपुर खीरी समेत आसपास के बाजारों में नकली नोट खपाने वाले गिरोह के पांच गुर्गों को पुलिस ने दबोच लिया है। इनसे पांच-पांच सौ रुपये के कूटरचित करेंसी, असली नोट और नकली नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर बरामद हुआ है।

शाहजहांपुर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दिल्ली से लाकर शाहजहांपुर, बरेली, हरदोई लखीमपुर खीरी समेत आसपास के बाजारों में नकली नोट खपाने वाले गिरोह के पांच गुर्गों को पुलिस ने दबोच लिया है। इनसे पांच-पांच सौ रुपये के कूटरचित करेंसी, असली नोट और नकली नोट छापने में इस्तेमाल प्रिंटर बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की 35 हजार के असली रुपयों के बदले डेढ़ लाख के नकली नोटों की करेंसी के लिए डील हुई थी। 50 हजार रुपये मिल भी गए थे। बाकी के रुपये लेने के लिए सभी पहुंचे थे, इससे पहले ही पांचों पुलिस के हत्थे चढ़ गए।

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को संयुक्त टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर एनसीसी तिराहे के पास घेराबंदी कर पांचों आरोपियों को दोपहर 2:37 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में बरेली के नवाबगंज निवासी मो. आकिल और उसकी पत्नी रीना तथा हरदोई के पिहानी निवासी सुहेल, इमरान और आशुतोष शामिल हैं। तलाशी में इनसे पांच-पांच सौ रुपये के 1,01,500 रुपये की कूटरचित करेंसी, 37,500 रुपये की असली करेंसी, एक प्रिंटर, सफेद पेपर, कैंची और पांच मोबाइल फोन बरामद किए गए।

गिरफ्तार पांचों लोगों पर केस दर्ज पूछताछ में बताया कि 35 हजार रुपये में डेढ़ लाख की नकली करेंसी लेने की बात हुई थी। पचास हजार रुपये मिल गए थे, बाकी की रकम मिलनी थी। पहली बार ही वे मार्केट में नोट खपा रहे थे। हालांकि पुलिस को इस कहानी पर शक है। थाना सदर बाजार में पांचों आरोपियों पर बीएनएस की धाराओं 178, 179, 180, 181, 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 112 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विस्तृत जांच चल रही है। इस संबंध में एसपी सिटी देवेंद्र कुमार का कहना है कि चेकिंग के दौरान नकली नोट खपाने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की जांच चल रही है।

ठगी के बाद खुद तैयार करने लगा नकली नोट आकिल ने इमरान से शिकायत की तो उसने चिंता न करने और नोट छापने की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया। इसके बाद उसे पिहानी बुलाया गया। वहां बताया गया कि उसका एक दोस्त फोटोग्राफर है, जो प्रिंटर की मदद से नकली नोट तैयार कर सकता है। इसके बाद कागज और प्रिंटर के इंतजाम की योजना बनी। कागज बाजार से लाने की जिम्मेदारी मुकर्रम को दी गई। धीरे-धीरे इस काम में अन्य लोगों को भी शामिल कर लिया गया।

जगह बदलकर नोट खपाने की थी तैयारी पुलिस पूछताछ में आकिल ने बताया कि पिहानी में किसी को शक न हो, इसलिए प्रिंटर और तैयार नकली नोट लेकर बरेली के नवाबगंज जाने की योजना बनाई गई थी। वहां से अलग-अलग बाजारों में नकली नोट खपाने की तैयारी थी। इसी बीच पुलिस ने एनसीसी तिराहे के पास घेराबंदी कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

पत्नी को भी बनाया नकली नोट चलाने का जरिया आकिल ने अपनी पत्नी रीना को भी इस धंधे में शामिल करने की बात स्वीकार की। उसके मुताबिक, पत्नी को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में नकली नोट दिए जाते थे, ताकि वह बाजार में खरीदारी के दौरान उन्हें चला सके। एक साथ अधिक नोट इस्तेमाल करने पर शक होने की आशंका के चलते यह तरीका अपनाया गया था।