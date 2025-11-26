घर वालों को बिना बताए लखनऊ पहुंची मूकबधिर 'खुशी', मुलाकात के बाद सीएम ने उठाई बड़ी जिम्मेदारी

संक्षेप: यूपी के कानपुर की रहने वाली एक मूकबधिर युवती खुशी सीएम योगी से मिलने लखनऊ पहुंच गई। सीएम योगी को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने युवती को आवास बुलाया। सीएम ने युवती जिम्मेदारी उठाने की बात कही।

कानपुर की रहने वाली 20 वर्षीय मूक-बधिर खुशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना बनाया चित्र देने के लिए घरवालों को बिना बताए लखनऊ आ गई। बाद में हजरतगंज पुलिस ने उसे देखा और परिजनों को सूचना देकर लखनऊ बुलाया। जब मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने बुधवार को खुशी से मुलाकात की और उसकी पढ़ाई और उपचार के साथ भविष्य की अन्य जरूरतों को पूरा करने का जिम्मा उठाया। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने बीते सोमवार को खबर प्रकाशित की थी कि ‘सीएम से मिलने पहुंची मूक-बधिर बच्ची’, इस खबर का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए बच्ची खुशी और उसके परिवार को बुधवार को मिलने के लिए अपने आवास पर बुलाया।

दरअसल, कानपुर के ग्वालटोली अहरानी निवासी खुशी अपने पिता कल्लू गुप्ता, माता गीता गुप्ता और भाई जगत गुप्ता के साथ 26 नवंबर को लखनऊ पहुंची। आर्थिक सीमाओं से जूझ रहा यह परिवार बेहद सरल और संघर्षपूर्ण जीवन जीता रहा है। पिता कल्लू गुप्ता पहले संविदा पर गार्ड की नौकरी करते थे, जो अब छूट चुकी है। माँ गीता गुप्ता घरों में काम करके परिवार का खर्च उठाती हैं। इसी परिस्थिति के बीच खुशी का स्नेह अपने मुख्यमंत्री की ओर बना रहा।

घटना की शुरुआत 22 नवंबर को हुई थी, खुशी बिना बताए अकेली घर से निकल पड़ी। उसका उद्देश्य था अपने मुख्यमंत्री को वह चित्र देना, जिसे उसने स्वयं बनाया था। खुशी को चित्र बनाने का शौक है। वह कानपुर स्थित अपने घर से पैदल निकली। उसके पिता ने बताया कि वह न जाने कैसे लखनऊ पहुंची। वहां पहुंचने के बाद वह रास्ता भटक गई। मुख्यमंत्री से मिल पाने में असमर्थ होने पर खुशी लोकभवन के बाहर बैठकर रोने लगी। हजरतगंज पुलिस ने उसे संभाला। पुलिस की ओर से खुशी के परिवार को उसकी सूचना दी। हालांकि खुशी को घर में न देखकर उसके पिता ने अपने स्थानीय थाने में उसके गुमशुदगी की शिकायत दे दी थी। खुशी पढ़ी-लिखी नहीं है लेकिन वह अपने पिता का नाम उनका मोबाइल नंबर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिख लेती है।

खुशी को दिया मोबाइल-टैबलेट, मिलेगा आवास भी जब मुख्यमंत्री को खुशी की यह कहानी पता चली तो उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत उसके परिवार को अपने आवास पर बुलाने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने उसके लिए कानपुर स्थित मूकबधिर कॉलेज में शिक्षा की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। साथ ही उसकी पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट में सहायक मोबाइल और टैबलेट भी उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार की ओर से खुशी के कान के इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। खुशी के परिवार के लिए आवास की व्यवस्था का भी आश्वासन प्रदेश सरकार की ओर से दिया गया है। सरकार द्वारा प्राप्त सहायता और सहायता के आश्वासन से पूरा परिवार प्रसन्नता से भर गया है।