गूंगे-बहरे युवक से शादी के नाम पर 2 लाख की ठगी, 4 दिन बाद ही भागी दुल्हन

सहारनपुर में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक गूंगे-बहरे युवक की शादी कराने के लिए उससे दो लाख रुपये लिए गए, लेकिन दुल्हन शादी के महज चार दिन बाद ही घर छोड़कर चली गई। अब कोर्ट के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

यूपी के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां बड़ागांव क्षेत्र में एक गूंगे-बहरे युवक की शादी के नाम पर दो लाख रुपये की कथित ठगी कर ली गई। आरोप है कि शादी के महज चार दिन बाद दुल्हन घर छोड़कर चली गई। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई न होने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये मामला बड़ागांव के नन्हेड़ा खुर्द गांव का है। यहां के रहने वाले कीरथपाल ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके गूंगे-बहरे भाई वेदपाल की शादी कराने के लिए कुलदीप राणा के माध्यम से मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र स्थित अणेच गांव निवासी प्रदीप से संपर्क हुआ। आरोप है कि प्रदीप ने उसकी मुलाकात सहारनपुर की रहने वाली आरती सैनी से कराई, जिसने शादी कराने के लिए दो लाख रुपये खर्च होने की बात कही।

2 लाख लेकर कराई शादी शिकायत के मुताबिक, 70 हजार रुपये ऑनलाइन और शादी के समय 1.30 लाख रुपये कैश दिए गए। इसके बाद 19 जून 2025 को पानीपत के पास रूबी नाम की युवती से वेदपाल की शादी कराई गई। लेकिन शादी के चार दिन बाद ही रूबी घर छोड़कर चली गई। पीड़ित का आरोप है कि रूबी, निक्की, ड्राइवर अमित, पानीपत के साई कॉलोनी के मोनू कुमार समेत अन्य आरोपियों ने सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी शादी कर दो लाख रुपये ठग लिए। विरोध करने पर जान से मारने, झूठे मुकदमे में फंसाने और रुपये वापस न करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर बड़गांव पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

शादी से ठीक पहले आशिक संग भागी दुल्हन उधर, बरेली में शादी से ठीक पहले एक दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गयी। जिससे उसके परिवार में हड़कंप मच गया। घर से जाते समय वह घर में रखी नगदी और जेवरात भी अपने साथ ले गयी। युवती मां ने एक युवक पर उसे बहला फुसला कर साथ ले जाने और युवक के चाचा व भाई पर उसका साथ देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ थाना क्योलड़िया में मुकदमा दर्ज कराया है।