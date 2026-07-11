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गूंगे-बहरे युवक से शादी के नाम पर 2 लाख की ठगी, 4 दिन बाद ही भागी दुल्हन

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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सहारनपुर में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक गूंगे-बहरे युवक की शादी कराने के लिए उससे दो लाख रुपये लिए गए, लेकिन दुल्हन शादी के महज चार दिन बाद ही घर छोड़कर चली गई। अब कोर्ट के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

गूंगे-बहरे युवक से शादी के नाम पर 2 लाख की ठगी, 4 दिन बाद ही भागी दुल्हन

यूपी के सहारनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां बड़ागांव क्षेत्र में एक गूंगे-बहरे युवक की शादी के नाम पर दो लाख रुपये की कथित ठगी कर ली गई। आरोप है कि शादी के महज चार दिन बाद दुल्हन घर छोड़कर चली गई। पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई न होने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये मामला बड़ागांव के नन्हेड़ा खुर्द गांव का है। यहां के रहने वाले कीरथपाल ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके गूंगे-बहरे भाई वेदपाल की शादी कराने के लिए कुलदीप राणा के माध्यम से मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र स्थित अणेच गांव निवासी प्रदीप से संपर्क हुआ। आरोप है कि प्रदीप ने उसकी मुलाकात सहारनपुर की रहने वाली आरती सैनी से कराई, जिसने शादी कराने के लिए दो लाख रुपये खर्च होने की बात कही।

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2 लाख लेकर कराई शादी

शिकायत के मुताबिक, 70 हजार रुपये ऑनलाइन और शादी के समय 1.30 लाख रुपये कैश दिए गए। इसके बाद 19 जून 2025 को पानीपत के पास रूबी नाम की युवती से वेदपाल की शादी कराई गई। लेकिन शादी के चार दिन बाद ही रूबी घर छोड़कर चली गई। पीड़ित का आरोप है कि रूबी, निक्की, ड्राइवर अमित, पानीपत के साई कॉलोनी के मोनू कुमार समेत अन्य आरोपियों ने सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी शादी कर दो लाख रुपये ठग लिए। विरोध करने पर जान से मारने, झूठे मुकदमे में फंसाने और रुपये वापस न करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

पुलिस से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर बड़गांव पुलिस ने छह नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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शादी से ठीक पहले आशिक संग भागी दुल्हन

उधर, बरेली में शादी से ठीक पहले एक दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गयी। जिससे उसके परिवार में हड़कंप मच गया। घर से जाते समय वह घर में रखी नगदी और जेवरात भी अपने साथ ले गयी। युवती मां ने एक युवक पर उसे बहला फुसला कर साथ ले जाने और युवक के चाचा व भाई पर उसका साथ देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ थाना क्योलड़िया में मुकदमा दर्ज कराया है।

क्योलड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली एक महिला ने अपनी बेटी का विवाह पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के एक युवक से तय किया था। शुक्रवार को उसकी बारात आनी थी। जिसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी थी। युवती की मां का आरोप है। कि गुरुवार की रात पीलीभीत के आसाम चौराहा निवासी शिवम अपने भाई सुनील कुमार और युवती के गांव में ही रहने वाले अपने चाचा नारायन लाल की मदद से बहला फुसला कर साथ ले गया। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो दुल्हन को घर में न देख सभी के होश उड़ गए। युवती की मां ने उसकी तलाश की तो उन्हें इसकी जानकारी मिली। जब वह आरोपी के चाचा के घर शिकायत करने के लिए गयी तो वह उनसे गाली गलौज करने लगा। युवती की मां का आरोप है कि आरोपी के साथ जाते समय वह घर में रखे एक लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात भी अपने साथ ले गयी है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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