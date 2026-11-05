प्रेम-प्रसंग में खूनी खेल: कोर्ट में बेटी ने बदला बयान, बौखलाए पिता ने प्रेमी के ताऊ को मौत के घाट उतार दिया

बदायूं में प्रेम-प्रसंग के चलते दो परिवारों में रंजिश हो गई। पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश किया, जहां युवती ने अपने पिता के पक्ष में गवाही नहीं दी। इस पर युवती के पिता ने बेटों के साथ मिलकर प्रेमी के ताऊ को मौत के घाट उतार दिया।

बदायूं, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के बदायूं में प्रेम-प्रसंग के चलते सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। प्रेमिका के पिता ने बेटों के साथ मिलकर प्रेमी के ताऊ की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने युवती के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके भाई फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव गुरगांव का अमन पिछले साल अक्तूबर में पड़ोस में रहने वाली युवती को अपने साथ ले गया था।

युवती के परिजनों ने अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। बुधवार रात पुलिस दोनों को नोएडा से पकड़कर बदायूं लाई। थाने में परिजन ने युवती को समझाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वह उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। गुरुवार को पुलिस ने युवती के न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। बताते हैं कि युवती ने कोर्ट में अपने घर वालों के पक्ष में बयान नहीं दिए। इससे बौखलाए युवती के पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर अमन के ताऊ 45 वर्षीय अवधेश घर के बाहर सफाई करते समय घेरकर कुल्हाड़ी और फावड़े से हमला कर हत्या कर दी।

13 महीने बाद लौटी प्रेम कहानी, पीछे छोड़ गई खूनी रंजिश अमन ने प्रेमिका के साथ घर छोड़ते वक्त शायद ही सोचा होगा कि करीब 13 महीने बाद उसके लौटने पर कहानी इतना खौफनाक मोड़ ले लेगी। अक्तूबर 2025 में घर से निकले प्रेमी युगल को पुलिस ने बुधवार रात नोएडा से बरामद किया और बदायूं ले आई। गुरुवार को प्रेमिका के न्यायालय में बयान दर्ज होने के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया। आरोप है कि इसी रंजिश में प्रेमिका के पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर अमन के ताऊ अवधेश की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। मन और उसकी पड़ोस में रहने वाली युवती के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों अक्तूबर 2025 में घर से चले गए थे। युवती के परिजनों ने अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। करीब 13 महीने बाद बुधवार रात पुलिस ने नोएडा से दोनों को बरामद कर लिया। इसके बाद उन्हें बदायूं लाया गया।