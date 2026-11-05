प्रेम-प्रसंग में खूनी खेल: कोर्ट में बेटी ने बदला बयान, बौखलाए पिता ने प्रेमी के ताऊ को मौत के घाट उतार दिया
बदायूं में प्रेम-प्रसंग के चलते दो परिवारों में रंजिश हो गई। पुलिस ने युवती को कोर्ट में पेश किया, जहां युवती ने अपने पिता के पक्ष में गवाही नहीं दी। इस पर युवती के पिता ने बेटों के साथ मिलकर प्रेमी के ताऊ को मौत के घाट उतार दिया।
बदायूं, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के बदायूं में प्रेम-प्रसंग के चलते सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। प्रेमिका के पिता ने बेटों के साथ मिलकर प्रेमी के ताऊ की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने युवती के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके भाई फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव गुरगांव का अमन पिछले साल अक्तूबर में पड़ोस में रहने वाली युवती को अपने साथ ले गया था।
युवती के परिजनों ने अमन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। बुधवार रात पुलिस दोनों को नोएडा से पकड़कर बदायूं लाई। थाने में परिजन ने युवती को समझाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वह उनके साथ जाने को तैयार नहीं हुई। गुरुवार को पुलिस ने युवती के न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। बताते हैं कि युवती ने कोर्ट में अपने घर वालों के पक्ष में बयान नहीं दिए। इससे बौखलाए युवती के पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर अमन के ताऊ 45 वर्षीय अवधेश घर के बाहर सफाई करते समय घेरकर कुल्हाड़ी और फावड़े से हमला कर हत्या कर दी।
13 महीने बाद लौटी प्रेम कहानी, पीछे छोड़ गई खूनी रंजिश
अमन ने प्रेमिका के साथ घर छोड़ते वक्त शायद ही सोचा होगा कि करीब 13 महीने बाद उसके लौटने पर कहानी इतना खौफनाक मोड़ ले लेगी। अक्तूबर 2025 में घर से निकले प्रेमी युगल को पुलिस ने बुधवार रात नोएडा से बरामद किया और बदायूं ले आई। गुरुवार को प्रेमिका के न्यायालय में बयान दर्ज होने के बाद दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया। आरोप है कि इसी रंजिश में प्रेमिका के पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर अमन के ताऊ अवधेश की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी। मन और उसकी पड़ोस में रहने वाली युवती के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों अक्तूबर 2025 में घर से चले गए थे। युवती के परिजनों ने अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी। करीब 13 महीने बाद बुधवार रात पुलिस ने नोएडा से दोनों को बरामद कर लिया। इसके बाद उन्हें बदायूं लाया गया।
युवती के पिता ने बेटों के साथ मिलकर बोला था हमला
थाने पहुंचने पर युवती के परिजनों ने उसे समझाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। गुरुवार को पुलिस ने न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए। आरोप है कि इसी घटनाक्रम से नाराज युवती के पिता ने अपने बेटों के साथ मिलकर अमन के परिवार पर हमला कर दिया। अमन के ताऊ अवधेश 45 वर्ष पुत्र गंगाराम प्लाट की साफ-सफाई कर रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर फावड़े से हमला कर दिया। सिर पर कई वार किए जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में टीमें लगाई हैं। इस संबंध में एसएसपी अंकिता शर्मा का कहना है कि प्रेम प्रसंग में युवक के ताऊ की हत्या की गई है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।