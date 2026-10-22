अलीगढ़ में खूनी रोडरेज: भाजपा नेता की ऑडी ने बाइक सवार को कुचला, हलवाई की मौत

अलीगढ़ में भाजपा नेता की ऑडी कार ने मामूली कहासुनी के बाद जमकर तांडव मचाया। भाजपा नेता की ऑडी कार बाइक सवार को टक्कर मारते हुए हलवाई को कुचल दिया। घटना से युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के अलीगढ़ में हॉर्न बजाने के विवाद ने खूनी रोडरेज की घटना ने रूप ले लिया। सड़क पर मामूली टोका-टाकी के चलते पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चौ. देवराज सिंह की ऑडी कार ने जमकर तांडव मचाया। भाजपा नेता की ऑडी कार से बाइक सवार हलवाई को टक्कर मारकर गिराया। फिर बेरहमी से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। हलवाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार दूसरा युवक घायल है। पूरी घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नंबर के आधार पर कार की पहचान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की ऑडी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कार को कब्जे में ले लिया है। पुलिस के अनुसार हॉर्न बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने कार चालक की पहचान कर ली है। उसकी तलाश में दो टीमें लगाई गई हैं।

घटना दशहरा वाले दिन मंगलवार रात करीब 11 बजे की है। गभाना के गांव भुकरावली निवासी हलवाई की दुकान चलाने वाले 36 वर्षीय मनोज सिंह अपने कारीगर कन्हैया के साथ बाइक से सारसौल की ओर पेमेंट के सिलसिले में जा रहे थे। साईं कॉलेज जीटी रोड के पास ऊदला मोड़ पर एक सफेद ऑडी कार (यूके 07 एफ-75 खड़ी थी। कन्हैया के अनुसार, कुछ सामान लेने के लिए बाइक रोकी। बाइक कार से थोड़ा आगे खड़ी की ही थी कि इसी बात को लेकर कार में सवार चार युवकों ने हगालीगलौज और बहस शुरू कर दी।

हादसे के बाद फर्राटा भरते हुए निकल गई ऑडी मनोज ने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा और वहां से बाइक लेकर निकल गए। करीब 500 मीटर आगे पीछे से आ रही उसी ऑडी ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दोनों बाइक समेत सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद कार सवारों ने पहचान करके मनोज के ऊपर कार चढ़ा दी। इसे देख लोग शोर मचाते हुए मौके की तरफ दौड़े। एक व्यक्ति ने पथराव कर रोकने की कोशिश की। दूसरे बाइक सवार ने पीछा भी किया। लेकिन, ऑडी तेज रफ्तार में निकल गई। सूचना पर पहुंचे परिजन दोनों को जिला अस्पताल ले गए, जहां से मनोज को निजी अस्पताल और फिर दीनदयाल अस्पताल रेफर किया गया। वहां उसकी मौत हो गई।

पहले कबूला, फिर हत्या का केस सुनते ही पलटा चालक पुलिस ने ऑडी कार को कब्जे में लेकर देवराज सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि गाड़ी को चालक चला रहा था। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने शुरुआत में हादसे में शामिल होने की बात कही। हालांकि बाद में जब उसे जानकारी हुई कि मुकदमा हत्या का है और उसे जेल जाना पड़ सकता है तो वह मुकर गया। उसने कहा कि देवराज सिंह के परिवार के उस पर कई ऐहसान हैं। साथ ही नौकरी का दबाव है। इसके चलते उसने हादसे में शामिल होने कहा था। वह घटना के समय कार नहीं चला रहा था। पुलिस की जांच में उसकी भूमिका नहीं आई है।

देवराज का भतीजा चला रहा था कार पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गाड़ी को देवराज सिंह का भतीजा विक्रांत चला रहा था। उसमें तीन लोग और थे या नहीं, इसकी पुलिस जांच में जुटी है। इसके तहत पुलिस भाजपा नेता देवराज सिंह के महरावल स्थित घर व उनके प्रतिष्ठानों पर पहुंची। वहां के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस सभी फुटेज का अवलोकन कर रही है कि कार कौन लेकर निकला था। कौन लेकर लौटा था? संबंधित लोगों की सीडीआर व लोकेशन भी खंगाली जा रही है।