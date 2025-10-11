Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDeadly materials were kept inside house Sitapur police seized 16 quintals explosive material

इस जिले में घर के अंदर रखा था मौत का सामान, पुलिस ने पकड़ी 16 कुंतल विस्फोटक सामग्री

पिछले दिनों कानपुर और अयोध्या में घर के अंदर हुए धमाकों के बाद यूपी पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अवैध पटाखा कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस जगह-जगह जाकर जांच पड़ताल कर रही है। तलाशी

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुरSat, 11 Oct 2025 04:48 PM
share Share
Follow Us on
इस जिले में घर के अंदर रखा था मौत का सामान, पुलिस ने पकड़ी 16 कुंतल विस्फोटक सामग्री

पिछले दिनों कानपुर और अयोध्या में घर के अंदर हुए धमाकों के बाद यूपी पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अवैध पटाखा कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस जगह-जगह जाकर जांच पड़ताल कर रही है। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने सीतापुर के एक घर से मौत का सामान बरामद किया है। घर के अंदर पटाखों का अवैध भंडार हो रखा था। पुलिस ने यहां से 71 पेटी विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस पूरी विस्फोटक सामग्री का गत्ते सहित कुल वजन करीब 16 कुंतल है।

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कपूर कुमार के निर्देशन में कोतवाली सिधौली पुलिस टीम ने मोनू फायर वर्कस एवं थोक एवं फुटकर विक्रेता के यहां से यह विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने मौके से कस्बे के नरोत्तम नगर निवासी आरोपी मो. आमिर पुत्र जहीर अहमद और जमीर अहमद पुत्र जहीर अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि अभियुक्तों द्वारा बिना लाइसेंस के अवैध विस्फोटक सामग्री बेचने का व्यापार किया जा रहा था। बरामद सामग्री में विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पटाखे एवं अन्य आतिशबाजी शामिल है। जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपये है।

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सीओ सिधौली कपूर कुमार ने बताया कि दीपावली जैसे संवेदनशील पर्वों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अवैध पटाखा भंडारण और बिक्री में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Sitapur News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |