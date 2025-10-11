इस जिले में घर के अंदर रखा था मौत का सामान, पुलिस ने पकड़ी 16 कुंतल विस्फोटक सामग्री

पिछले दिनों कानपुर और अयोध्या में घर के अंदर हुए धमाकों के बाद यूपी पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अवैध पटाखा कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस जगह-जगह जाकर जांच पड़ताल कर रही है। तलाशी

पिछले दिनों कानपुर और अयोध्या में घर के अंदर हुए धमाकों के बाद यूपी पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अवैध पटाखा कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस जगह-जगह जाकर जांच पड़ताल कर रही है। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने सीतापुर के एक घर से मौत का सामान बरामद किया है। घर के अंदर पटाखों का अवैध भंडार हो रखा था। पुलिस ने यहां से 71 पेटी विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस पूरी विस्फोटक सामग्री का गत्ते सहित कुल वजन करीब 16 कुंतल है।

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कपूर कुमार के निर्देशन में कोतवाली सिधौली पुलिस टीम ने मोनू फायर वर्कस एवं थोक एवं फुटकर विक्रेता के यहां से यह विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस ने मौके से कस्बे के नरोत्तम नगर निवासी आरोपी मो. आमिर पुत्र जहीर अहमद और जमीर अहमद पुत्र जहीर अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि अभियुक्तों द्वारा बिना लाइसेंस के अवैध विस्फोटक सामग्री बेचने का व्यापार किया जा रहा था। बरामद सामग्री में विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पटाखे एवं अन्य आतिशबाजी शामिल है। जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपये है।