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बिजली विभाग की ओर से दी गई मोहलत खत्म, ऐक्शन शुरू; इस जिले में काटे इतने कनेक्शन

Mar 16, 2026 03:56 pm ISTAjay Singh पीयूष श्रीवास्तव, प्रयागराज
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प्रयागराज में बिजली विभाग ने पहले पोस्टपेड उपभोक्ताओं के कनेक्शन को प्रीपेड मीटर में बदल दिया था। करीब 25 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने समय पर मीटर रीचार्ज नहीं कराया, जिससे उनके खातों में बैलेंस माइनस में चला गया था। कई उपभोक्ताओं पर पांच हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का बकाया था।

बिजली विभाग की ओर से दी गई मोहलत खत्म, ऐक्शन शुरू; इस जिले में काटे इतने कनेक्शन

UP Electricity news: बिजली विभाग की ओर से दी गई मोहलत खत्म होते ही यूपी के प्रयागराज में शहर से लेकर देहात तक प्रीपेड बिजली उपभोक्ताओं पर कार्रवाई शुरू हो गई है। शुक्रवार रात से शुरू हुए अभियान में पहले ही दिन 1228 प्रीपेड बिजली कनेक्शन काट दिए गए। अचानक हुई कार्रवाई से उपभोक्ताओं में खलबली मच गई और लोग अपना मीटर रीचार्ज कराने के लिए बिजली विभाग के दफ्तरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुट गए।

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प्रयागराज में बिजली विभाग ने पहले पोस्टपेड उपभोक्ताओं के कनेक्शन को प्रीपेड मीटर में बदल दिया था। इनमें से करीब 25 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने समय पर मीटर रीचार्ज नहीं कराया, जिससे उनके खातों में बैलेंस माइनस में चला गया था। कई उपभोक्ताओं पर पांच हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का बकाया था।

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इसके बावजूद बिजली विभाग की ओर से 13 मार्च तक रीचार्ज करने की मोहलत दी गई थी। इसके बाद शुक्रवार की रात से ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।करेली, कल्याणी देवी, मीरापुर, हर्षवर्धन नगर, बमरौली, अल्लापुर, रसूलाबाद, अल्लापुर, कीडगंज, धूमनगंज, समेत अन्य मोहल्लों में अचानक कनेक्शन कटने से उपभोक्ता परेशान हो गए। जानकारी के लिए बिजली विभाग के कंट्रोल रूम और उपकेंद्र पर फोन करने लगे। अफसरों ने उन्हें बताया कि ऑनलाइन भुगतान करने पर छूट मिल रही है। पुराने पोस्टपेड का बिल और नए प्रीपेड के बिल में छूट के साथ मीटर रीचार्ज कर सकते हैं। मीटर रीचार्ज करते ही बिजली आपूर्ति बहाल हो जाएगी।

क्या बना है नियम

स्मार्ट मीटर में नेगेटिव बैलेंस की वजह से कनेक्शन कटने पर बकाये का 50 प्रतिशत भुगतान करने पर भी तीन दिन के लिए बत्ती जोड़ी जाएगी। पावर कॉरपोरेशन ने रविवार को आदेश जारी करते हुए साफ किया है कि इन तीन दिनों में पूरा रीचार्ज न करने या बैलेंस पॉजिटिव न होने पर कनेक्शन कट जाएगा।

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कॉरपारेशन ने यह भी स्पष्ट किया है कि बकाया का 50 प्रतिशत जमा करके तीन दिन के लिए कनेक्शन जुड़वाने का विकल्प केवल एक बार का है। जिनमें से 70.50 लाख मीटर प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं। पावर कॉरपोरेशन ने 13 मार्च से स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसकी वजह से नेगेटिव बैलेंस वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्वत: कट जा रहे हैं। प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के मीटर खातों में बैलेंस ऋणात्मक हैं। बीते दो दिनों में ऋणात्मक खातों की वजह से कनेक्शन कटने और उनके स्वत: न जुड़ पाने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

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प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को भी मिले विकल्प

राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष और राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बकायेदारों को एक बार 40 प्रतिशत बकाया भुगतान करने के बाद तीन समान किस्तों में भुगतान का विकल्प है। यही विकल्प स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को भी मिलना चाहिए। पावर कॉरपोरेशन से इस संबंध में मांग की गई है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। नियामक आयोग में याचिका दायर की जाएगी और आदेश जारी करवाए जाएंगे।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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