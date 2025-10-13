Hindustan Hindi News
घर के पीछे की गली में मिली 11 वीं की छात्रा की लाश, पिता बोले-बेटी का कत्ल हुआ

सोमवार की सुबह वहां एक लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पीछे की गली में मिला। लड़की के परिवारीजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

Ajay Singh संवाददाता, देवरियाMon, 13 Oct 2025 12:00 PM
उत्तर प्रदेश के देवरिया के इस गांव में सोमवार की सुबह नींद से जागते ही लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि हैरान रह गए। यहां एक गली में एक लड़की का शव पड़ा मिला। यह गली लड़की के घर के पीछे ही स्थित है। लड़की के घरवाले भी इस बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। लड़की के पिता ने हत्या की आशंका जताई। उन्होंने पुलिस से बातचीत में आरोप लगाया कि उनकी बेटी का कत्ल किया गया। लड़की 11 वीं की छात्रा थी। पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

यह घटना देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के हरिकुण्डावल गांव में हुई। सोमवार की सुबह वहां एक लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के पीछे की गली में मिला। लड़की के परिवारीजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी ली। हरिकण्डावल गांव के रहने वाले वीरन प्रसाद की बेटी मनीषा (उम्र 20 वर्ष) मनीषा इंटर की छात्रा थी। सोमवार की सुबह घर के पीछे ही गली में उसका शव मिला। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों की भीड़ इकठ्ठा हो गई।

इसी बीच किसी ने सूचना पुलिस को दे दिया। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष लार महेंद्र चतुर्वेदी भी मौके पर पहुंचे। कुछ ही देर बाद पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन, अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह और सीओ मनोज कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता वीरन प्रसाद ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। युवती की गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है।

डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी पहुंची

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस टीम घटना का पर्दाफाश करने के लिए गहनता से जांच-पड़ताल कर रही है। उक्त सम्बन्ध में सीओ मनोज कुमार ने बात की एक युवती का शव उसके घर के पीछे गली से बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है, तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
