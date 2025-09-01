मंगवाया था वेज, आया नॉनवेज! ढाबे की पनीर सब्जी में निकला मरा चूहा, युवक के उड़े होश

बदायूं में युवक अपने दोस्त के साथ ढाबे पर खाना खाने गया था। इस दौरान उसके पनीर की सब्जी से मरा हुआ चूहा निकला। इस पर उसके होश उड़ गए। युवक और उसके साथी ने जमकर हंगामा किया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यूपी के बदायूं से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक अपने दोस्त के साथ ढाबे पर खाना खाने गया था। इस दौरान उसके पनीर की सब्जी से मरा हुआ चूहा निकला। इस पर उसके होश उड़ गए। युवक और उसके साथी ने जमकर हंगामा किया। उधर, इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये मामला बिल्सी के गल्ला मंडी के पास का है। 27 अगस्त की शाम निशांत माहेश्वरी अपने दोस्त पुनीत के साथ ढाबे पर खाना खाने पहुंचे। उसने पनीर और अन्य सब्जी का ऑर्डर दिया। दोनों दोस्तों ने खाना शुरू किया, अभी आधा प्लेट ही खाना खत्म हुआ था कि उन्हें पनीर की सब्जी में कुछ अजीब सा दिखा। निशांत ने तुरंत ढाबे के कर्मचारियों को बुलाया। सब्जी में ध्यान से देखने पर मरा हुआ चूहा मिला। इस पर दोनों युवकों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। ढाबे पर मौजूद अन्य लोगों ने बीच-बचाव में जुट गए और मामले को शांत कराया। वहीं, घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।