जल्द भारत आएगा होर्मुज के पास अमेरिकी हमले में मारे गए शिवानंद का शव, गांव में पसरा मातम

होर्मुज के पास अमेरिकी हमले में मारे गए देवरिया के शिप फिटर शिवानंद चौरसिया का शव जल्द भारत आएगा। भारतीय दूतावास ने शनिवार को परिवार के लोगों से संपर्क किया। दूतावास के अधिकारी ने शव भारत मंगाने की पहल करने के साथ ही अन्य जानकारियां भी परिवार के लोगों से साझा कीं।

होर्मुज के पास अमेरिकी हमले में मारे गए देवरिया के सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली गांव निवासी शिप फिटर शिवानंद चौरसिया का शव जल्द भारत आएगा। शनिवार को भारतीय दूतावास ने परिवार के लोगों से संपर्क किया। दूतावास के अधिकारी ने शव भारत मंगाने की पहल करने के साथ ही अन्य जानकारियां भी परिवार के लोगों से साझा कीं। उधर, शिवानंद की मौत की सूचना मिलने के बाद से उनके घर ही नहीं गांव भर में मातम पसरा हुआ है। इस बीच शनिवार को देवरिया के डीएम मधुसूदन हुल्गी और एसपी अभिजीत आर शंकर ने शिवानंद के घर पहुंचकर उनके भाई रामप्रवेश और पिता रामजी चौरसिया से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि शासन को सभी जानकारियां दे दी गई हैं। शव मंगाने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और भारतीय दूतावास के अधिकारियों से बातचीत हो रही है। जो आर्थिक मदद मिलनी है, उसके लिए भी बातचीत की जा रही है। पुलिस प्रशासन परिवार के साथ खड़ा है।

अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए वतन से हजारों मील दूर ओमान गए सुरौली के शिवानंद चौरसिया की अमेरिका हमले में मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद से ही परिवार में मातम है। परिवार के लोग लगातार पार्थिव शरीर घर मंगाने की गुहार लगा रहे हैं। शनिवार की सुबह शिवानंद के भाई रामप्रवेश चौरसिया के पास भारतीय दूतावास के एक अधिकारी का फोन आया। फोन करने वाले अधिकारी ने परिवार के लोगों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उसने बताया कि भारतीय दूतावास के अधिकारी लगातार ओमान दूतावास से संपर्क में हैं और शिवानंद के शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद उनका शव भारत जल्द आ सकता है। भारत सरकार इस पर लगातार पहल कर रही है। दूतावास के अधिकारी से बातचीत करते हुए रामप्रवेश फफक पड़े, उन्होंने कहा कि भाई का शव जल्द घर भेजा जाए। लगभग पांच मिनट तक दूतावास के अधिकारी ने रामप्रवेश चौरसिया से बातचीत की।

भाजपा विधायक, सपा के पूर्व विधायक भी पहुंचे गांव भाजपा के विधायक सुरेंद्र चौरसिया, भाजपा नेता राजन यादव, सपा के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह खोखा समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेता भी सुरौली शिवानंद के घर पहुंचे और परिवार के लोगों से मिलकर सांत्वना दी। भाजपा विधायक ने कहा कि शासन से पहल कर परिवार को आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। परिवार के लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा।

पूर्व विधायक बोले, शिवानंद को मिले शहीद का दर्जा सपा के पूर्व विधायक खोखा सिंह ने परिवार के लोगों से मुलाकात के बाद कहा कि भारतीय विदेश पासपोर्ट बनवाकर जाते हैं। वहां से वह डालर लाते हैं तो देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होती है। विदेश जाने वाले हर भारतीय की सुरक्षा भारत सरकार के कंधों और विश्वास पर होती है। शिवानंद चौरसिया की हत्या हुई है। उन्हें शहीद का दर्जा भारत सरकार को देना चाहिए। परिवार के लोग भी शहीद का दर्जा की मांग कर रहे हैं।

देर रात घर पहुंचा भाई, फोटो देखते ही पड़ा फफक शिवानंद दो भाईयों में बड़े थे। घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने को शिवानंद शिप पर गए थे तो छोटा भाई रामप्रवेश भी विदेश में काम करता है। भाई की मौत की सूचना के बाद देर रात वह विदेश से घर पहुंचा। भाभी के हाथों में भाई की फोटो देखते ही फफक पड़ा। परिवार के लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह पिता के कंधे पर सिर रख कर रोने लगा। बेटे को रोता देख पिता भी अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाए। रामप्रवेश के आते ही परिवार के लोग दहाड़ मारकर रोने लगे। परिवार के लोगों को रोता देख वहां मौजूद अन्य लोगों की भी आंखें भर आई।

भाई बोला-भारत सरकार दे मुआवजा, भाभी को मिले नौकरी शिवानंद के छोटे भाई रामप्रवेश ने बताया कि भाई कर्ज लेकर शिप पर गए थे, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। अब परिवार के खुशी का दिन लौटना था, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। अभी भी हम लोग कर्ज में हैं। लेकिन हमले ने मेरे भाई को छीन लिया। परिवार की स्थिति आज भी बहुत खराब है। भारत सरकार एक करोड़ रुपये मुआवजा दे। साथ ही भाभी शिक्षित हैं, उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का खर्च भी उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा मेरे भाई का शव जल्द गांव मंगाया जाए।

लाल के लिए रोते-रोते पथरा गई आंखें रामजी चौरसिया कभी नहीं सोचे थे कि बुढ़ापे की उनकी लाठी इतनी जल्दी छिन जाएगा। बेटे की मौत की सूचना के बाद से ही पिता रामजी, पत्नी सुशीला, बहन सोनी समेत परिवार के अन्य लोग रो रहे हैं। अब इनकी आंखें रोते-रोते मानों पथरा गई हैं। परिवार के लोगों को रोता देख आसपास के लोगों की आंखों में भी हमेशा आंसू नजर आ रहे हैं।