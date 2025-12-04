Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsdead body of constable husband was in the mortuary wife went to the commissionerate to ask for job
मॉर्चरी में थी सिपाही पति की लाश, नौकरी मांगने कमिश्नरेट पहुंच गई पत्नी

मॉर्चरी में थी सिपाही पति की लाश, नौकरी मांगने कमिश्नरेट पहुंच गई पत्नी

संक्षेप:

मंगलवार दोपहर सिपाही का शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला था। इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो अपडेट किए थे। इसमें उसने कहा था, हंसते हुए मरूंगा.. जीते जी बहुत रोया। बुधवार को उनका शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी लाया गया। बड़े भाई ने बताया कि वह दो बार पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुके थे।

Thu, 4 Dec 2025 06:19 AMAjay Singh संवाददाता, कानपुर
यूपी के कानपुर में मंगलवार को एक सिपाही ने खुदकुशी कर ली। सिपाही का शव अभी पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में ही था, उधर पत्नी मृतक आश्रित कोटे में नौकरी मांगने पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गई। ऐसे शोक के वक्त में उसे ऑफिस में देखकर अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। उसे सांत्वना दी। निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन करने की सलाह देकर भेज दिया गया। कमिश्नरेट से पोस्टमार्टम हाउस तक लोग इसकी चर्चा करते रहे। कई लोगों का यह भी कहना था कि हो सकता है इसके पीछे पत्नी की कोई मजबूरी रही हो। हालात कुछ ऐसे हों कि पति के जाते ही उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी हो।

मथुरा के रहने वाले 30 वर्षीय कांस्टेबल कानपुर में पीआरवी में तैनात थे। वह कल्याणपुर क्षेत्र में पत्नी और जुड़वां बेटों के साथ रहते थे। 30 नवंबर को पत्नी के मायके में शादी समारोह था, जिसमें शामिल होने के लिए पत्नी बच्चों के साथ चली गई थी। मंगलवार दोपहर सिपाही का शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला था। इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो अपडेट किए थे। इसमें उसने कहा था, हंसते हुए मरूंगा.. जीते जी बहुत रोया। बुधवार को उनका शव पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी लाया गया। जहां उनके बड़े भाई ने बताया कि भाई का उसकी पत्नी से छोटी-छोटी बातों पर विवाद होता था। उसने अपने ससुरालियों से कुछ कर्ज लिया था। एक महीने पहले इसी बात पर उसका ससुरालियों से झगड़ा हुआ था। वे लोग परिवार में शादी से पहले रुपये वापसी का दबाव बना रहे थे, जिसके बाद भाई ने शादी में जाने से मना कर दिया था। शादी से पहले बहू के मायके वालों ने बहू को बुला लिया। संभवत: इसी बात से नाराज होकर भाई ने यह कदम उठाया है। वह दो बार पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था।

मॉर्चरी पहुंची सिपाही की पत्नी ने कहा कि पति ने दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों से कर्ज ले रखा था। वह पूरी सैलरी कहां खर्च करते थे, पता नहीं चलता था। रुपये मांगने पर मारपीट करते थे। कर्ज देने वाले जब उन्हें परेशान करते थे, तो वह सुसाइड की बात करने लगते थे। 26 नवंबर को मैं मायके में शादी समारोह में चली गई थी। 27 को उन्हें कॉल कर शादी में आने को कहा पर वह नहीं आए। कल उनकी खुदकुशी की खबर मिली।

क्या बोले अधिकारी

संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि सिपाही की पत्नी अपने परिवार के साथ आई थीं। वह मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति समेत पति की सेवा के अन्य लाभ पाने के बारे में पूछ रही थीं। उन्हें संबंधित लिपिक से पूरी जानकारी दिला दी गई। उन्हें सांत्वना देते हुए प्रार्थना पत्र लेकर आने को कहा है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
