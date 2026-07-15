पेड़ से लटकी मिली नगर निगम से जुड़े ड्राइवर की लाश, दो महीने पहले ही की थी लव मैरिज

गोरखपुर नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली एक गाड़ी के ड्राइवर की लाश पेड़ से लटकती मिली। ड्राइवर की दो महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी। आशंका है कि उसने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली लेकिन उसने खुदकुशी क्यों की यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

Goakhpur News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के एक ड्राइवर की लाश पानी की टंकी के पास पेड़ से लटकती मिली। ड्राइवर के आत्महत्या कर लेने की आशंका है। उसका नाम मुकेश पासवान और उम्र करीब 26 साल थी। दो महीने पहले ही उसकी लव मैरिज हुई थी। मुकेश ने आत्महत्या क्यों की यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

ड्राइवर मुकेश पासवान की लाश गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता इलाके में पानी की टंकी के पास पेड़ से लटकती मिली। बुधवार की सुबह-सुबह उसकी लाश देख लोग दंग रह गए। पुलिस के अनुसार, मुकेश पासवान पुत्र मनोज पासवान नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी चलाता था। बुधवार सुबह उसका शव बेतियाहाता स्थित पानी की टंकी के पास एक पेड़ से लटका मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मुकेश ने पहले पेड़ की डाल में रस्सी बांधी और रस्सी का दूसरा सिरा अपने गले में डाल लिया। इसके बाद वह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पर बैठा और वाहन को आगे बढ़ा दिया, जिससे फंदा कस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी सुबह करीब साढ़े नौ बजे पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया गया और पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। मौके पर मृतक के परिजन भी पहुंच गए थे। पुलिस के अनुसार घटना के बाद किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं हुई।