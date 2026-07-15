पेड़ से लटकी मिली नगर निगम से जुड़े ड्राइवर की लाश, दो महीने पहले ही की थी लव मैरिज
गोरखपुर नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली एक गाड़ी के ड्राइवर की लाश पेड़ से लटकती मिली। ड्राइवर की दो महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी। आशंका है कि उसने पेड़ से लटककर खुदकुशी कर ली लेकिन उसने खुदकुशी क्यों की यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।
Goakhpur News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के एक ड्राइवर की लाश पानी की टंकी के पास पेड़ से लटकती मिली। ड्राइवर के आत्महत्या कर लेने की आशंका है। उसका नाम मुकेश पासवान और उम्र करीब 26 साल थी। दो महीने पहले ही उसकी लव मैरिज हुई थी। मुकेश ने आत्महत्या क्यों की यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।
ड्राइवर मुकेश पासवान की लाश गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता इलाके में पानी की टंकी के पास पेड़ से लटकती मिली। बुधवार की सुबह-सुबह उसकी लाश देख लोग दंग रह गए। पुलिस के अनुसार, मुकेश पासवान पुत्र मनोज पासवान नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी चलाता था। बुधवार सुबह उसका शव बेतियाहाता स्थित पानी की टंकी के पास एक पेड़ से लटका मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मुकेश ने पहले पेड़ की डाल में रस्सी बांधी और रस्सी का दूसरा सिरा अपने गले में डाल लिया। इसके बाद वह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी पर बैठा और वाहन को आगे बढ़ा दिया, जिससे फंदा कस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी सुबह करीब साढ़े नौ बजे पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया गया और पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। मौके पर मृतक के परिजन भी पहुंच गए थे। पुलिस के अनुसार घटना के बाद किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं हुई।
लव मैरिज के बाद परिवार से अलग रह रहा था मुकेश
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मुकेश पासवान ने करीब दो महीने पहले ही गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के बहरामपुर निवासी राधा निषाद पुत्री दीपचंद्र के साथ प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद दोनों अपने परिवार से अलग रह रहे थे। हालांकि आत्महत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मृतक के परिजनों और पत्नी से पूछताछ कर पारिवारिक परिस्थितियों तथा अन्य संभावित कारणों की जानकारी जुटा रही है। कैंट इंडपेक्टर संजय सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें