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राप्ती नदी में नहाते समय लापता हुए तीनों छात्रों के शव मिले, परिवारों में मचा कोहराम

Apr 18, 2026 11:02 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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कुल चार छात्र नहाने गए थे। उनमें से 3 इस हादसे के शिकार हुए हैं। छात्रों के शव शनिवार को टीम ने बरामद कर लिए। शव मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। कल छात्रों के गायब होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस, स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगातार तलाशी अभियान चला रही थी।

राप्ती नदी में नहाते समय लापता हुए तीनों छात्रों के शव मिले, परिवारों में मचा कोहराम

Gorakhpur News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शुक्रवार को राप्ती नदी में नहाते समय लापता हुए तीनों छात्रों की लाश मिल गई है। कल से ही स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस छात्रों को खोजने का अभियान चला रही थी। छात्रों की लाश मिलते ही उनके परिवारीजनों में कोहराम मच गया है। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है।

गोरखपुर के चिलुआताल थाना क्षेत्र के बंजरहा गांव के पास राप्ती नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास शुक्रवार को कुल चार छात्र नहाने गए थे। उनमें से तीन इस हादसे के शिकार हुए हैं। छात्रों के शव शनिवार को टीम ने बरामद कर लिए। शव मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। कल छात्रों के गायब होने की सूचना मिलते ही मजनू चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस, स्थानीय गोताखोरों की मदद से लगातार तलाशी अभियान चला रही थी। काफी प्रयास के बाद शनिवार को तीनों शवों को नदी से बाहर निकाला गया।

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मिली जानकारी के अनुसार बरियारपुर निवासी 19 वर्षीय शुभम यादव अपने साथी काजीपुर निवासी अभय उर्फ बंटी, शिव साहनी और बुढ़ियाबारी निवासी शुभम यादव के साथ शुक्रवार की दोपहर में करीब 2:30 बजे राप्ती नदी में नहाने गया था। नहाते समय अचानक चारों साथी गहराई में चले गए और डूबने लगे। शुभम यादव किसी तरह तैरकर बाहर निकल आया और उसने लोगों को घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने तीनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव और गहराई ज्यादा होने से सफलता नहीं मिल सकी। चिलुआताल पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की गई। एसडीआरएफ को भी बुलाया गया, जो देर शाम तक तलाश में जुटी रही।

समय बीतने के साथ बढ़ती गई बेचैनी

डूबे तीनों छात्र गोरखपुर के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में इंटर और हाईस्कूल के छात्र थे। मौके पर पहुंचे एसएसपी डॉ.कौस्तुभ ने परिवारीजनों से बात की। तलाश में लगी गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम को देर शाम तक कोई सफलता नहीं मिली और छात्रों की तलाश में जैसे-जैसे समय बीतने लगा, परिवारीजनों की बेचैनी भी बढ़ती गई।

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पुलिस के मुताबिक, तीनों अलग-अलग परिवारों से थे और पढ़ाई के साथ अपने-अपने भविष्य के सपने संजोए हुए थे। चिलुआताल के काजीपुर निवासी शिव पुत्र रामलखन महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का छात्र था। रामलखन पेंट-पॉलिश का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। शिव दो भाइयों अमन, अभिषेक और एक बहन कुमकुम के साथ रहता था।

इसी थाना क्षेत्र के बरियारपुर निवासी शुभम यादव पुत्र विनोद यादव भी महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का छात्र था। उसके पिता शिक्षामित्र हैं। अभय यादव उर्फ बंटी पुत्र कृपा यादव भी इसी कॉलेज में कक्षा 10 का छात्र था। उसके पिता कृपा यादव मजदूरी कर परिवार चलाते हैं। अभय अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। तीनों छात्रों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। पूरे इलाके में मातम है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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