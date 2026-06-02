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प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, घर के दो अलग-अलग कमरों में मिलीं पति-पत्नी और बेटी की लाश

Ajay Singh संवाददाता, प्रयागराज
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बेटी घर में ही गिफ्ट की दुकान चलाती थी। दुकान तीन-चार दिनों से बंद थी। घर का दरवाजा बाहर से बंद था। तेज दुर्गंध ने पड़ोसियों का ध्यान इस मकान की ओर खींचा। किसी अनहोनी की आशंका से लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, घर के दो अलग-अलग कमरों में मिलीं पति-पत्नी और बेटी की लाश

UP News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के साउथ मलाका में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है।यहां एक घर में अंदर पति-पत्नी और बेटी की लाश पड़ी मिली है। तेज दुर्गंध आने पर लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। पुलिस ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां एक कमरे में बुजुर्ग शख्स, उनकी पत्नी और दूसरे कमरे में करीब 45 साल की बेटी के शव पड़े मिले। शव दो से तीन दिन पुराने बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की सूचना पर फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि घर बड़ा बेटा मौके से लापता है। बताया जा रहा है कि छोटे बेटे को पिता ने पहले ही प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। बड़े बेटे से भी प्रॉपर्टी को लेकर घर में कुछ विवाद चल रहा था।

घटना साउथ मलाका चौराहा हीवेट रोड की है। मिली जानकारी के अनुसार घर में नीचे कटरे में कई दुकानें थीं। जबकि परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता था। बेटी गिफ्ट की दुकान चलाती थी। दुकान दो दिन से बंद थी। ऊपर घर का दरवाजा बाहर से बंद था। मंगलवार को तेज दुर्गंध ने पड़ोसियों का ध्यान इस मकान की ओर खींचा। किसी अनहोनी की आशंका से लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

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पुलिस ने वहां पहुंचकर अपने सामने घर का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर पुलिस हैरान रह गई। घर के अंदर एक कमरे में पति-पत्नी और दूसरे में बेटी की लाश पड़ी थी। पड़ोसियों ने बताया कि मकान वीरेंद्र कुमार वैश्य का है। मौके पर एसीपी और कोतवाली थाने की फोर्स पहुंची थी।

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दो मंजिला मकान में हैं कई दुकानें

जिस घर में पति-पत्नी और बेटी की लाश पाई गई है वो दो मंजिला है। मौके पर पुलिस के साथ पहुंची फोरेंसिक टीम ने कई सबूत इक्ट्ठा किए हैं। लोग पति-पत्नी और बेटी की हत्या की आशंका जता रहे हैं। बेटी का नाम मीनाक्षी बताया जा रहा है। ट्रिपल मर्डर की सूचना पर घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए।

इस घटना को लेकर लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। वहीं पुलिस जांच-पड़ताल में जुटी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि पति-पत्नी और बेटी की हत्या कैसे और किसने की, परिवार में और कौन-कौन सदस्य हैं और वे अभी कहां पर हैं? सबसे ज्यादा तलाश बड़े बेटे की हो रही है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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