प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, घर के दो अलग-अलग कमरों में मिलीं पति-पत्नी और बेटी की लाश

बेटी घर में ही गिफ्ट की दुकान चलाती थी। दुकान तीन-चार दिनों से बंद थी। घर का दरवाजा बाहर से बंद था। तेज दुर्गंध ने पड़ोसियों का ध्यान इस मकान की ओर खींचा। किसी अनहोनी की आशंका से लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

UP News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के साउथ मलाका में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है।यहां एक घर में अंदर पति-पत्नी और बेटी की लाश पड़ी मिली है। तेज दुर्गंध आने पर लोगों ने कोतवाली पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। पुलिस ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां एक कमरे में बुजुर्ग शख्स, उनकी पत्नी और दूसरे कमरे में करीब 45 साल की बेटी के शव पड़े मिले। शव दो से तीन दिन पुराने बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की सूचना पर फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि घर बड़ा बेटा मौके से लापता है। बताया जा रहा है कि छोटे बेटे को पिता ने पहले ही प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। बड़े बेटे से भी प्रॉपर्टी को लेकर घर में कुछ विवाद चल रहा था।

घटना साउथ मलाका चौराहा हीवेट रोड की है। मिली जानकारी के अनुसार घर में नीचे कटरे में कई दुकानें थीं। जबकि परिवार ऊपर की मंजिल पर रहता था। बेटी गिफ्ट की दुकान चलाती थी। दुकान दो दिन से बंद थी। ऊपर घर का दरवाजा बाहर से बंद था। मंगलवार को तेज दुर्गंध ने पड़ोसियों का ध्यान इस मकान की ओर खींचा। किसी अनहोनी की आशंका से लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई।

पुलिस ने वहां पहुंचकर अपने सामने घर का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही अंदर का दृश्य देखकर पुलिस हैरान रह गई। घर के अंदर एक कमरे में पति-पत्नी और दूसरे में बेटी की लाश पड़ी थी। पड़ोसियों ने बताया कि मकान वीरेंद्र कुमार वैश्य का है। मौके पर एसीपी और कोतवाली थाने की फोर्स पहुंची थी।

दो मंजिला मकान में हैं कई दुकानें जिस घर में पति-पत्नी और बेटी की लाश पाई गई है वो दो मंजिला है। मौके पर पुलिस के साथ पहुंची फोरेंसिक टीम ने कई सबूत इक्ट्ठा किए हैं। लोग पति-पत्नी और बेटी की हत्या की आशंका जता रहे हैं। बेटी का नाम मीनाक्षी बताया जा रहा है। ट्रिपल मर्डर की सूचना पर घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए।