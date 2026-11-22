ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जेल नहीं जाओगे, 60 हजार मांगने वाला दारोगा पर गिरी गाज, DCP ने किया सस्पेंड
एक मुकदमे को निपटवाने के नाम पर 60 हजार घूस मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद बिकरू चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। वायरल हुए दो ऑडियो में वह उस युवक से कह रहा है कि पुलिस की जुबान पर भरोसा करो, ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जेल नहीं जाएंगे।’
कानपुर, संवाददाता। एक मुकदमे को निपटवाने के नाम पर 60 हजार घूस मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद बिकरू चौकी इंचार्ज विश्व प्रकाश पांडे को निलंबित कर दिया गया है। वायरल हुए दो ऑडियो में वह उस युवक से बात कर रहा, जो आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहा है। इसमें दारोगा कह रहा कि ‘पुलिस की जुबान पर भरोसा करो, ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जेल नहीं जाएंगे।’ इस पर युवक कुछ पैसे कम करने की बात कहता है लेकिन चौकी इंचार्ज 60 हजार पर अड़ा है। युवक के 20 हजार पहुंचाने की बात पर चौकी इंचार्ज हामी भी भर रहा है। हालांकि वायरल ऑडियो का आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ पुष्टि नहीं करता है। वहीं डीसीपी वेस्ट ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर एसीपी बिल्हौर को जांच सौंपी है।
एक मिनट 39 सेकेंड के वायरल ऑडियो में दारोगा विश्व प्रकाश पांडे दो मुकदमों में से एक मुकदमे में दोनों आरोपितों के नाम निकालने के लिए आधार कार्ड और रुपयों की मांग कर रहा है। दूसरे तरफ से युवक दारोगा से कह रहा है कि सर कितने की बात हुई है। दारोगा कहता है कि 60 की बात हुई है। इस पर युवक कहता है कि 30 हजार उस महिला को दे चुका हूं। दारोगा 20 हजार मिलने की बात कहता है। वहीं 16 मिनट 42 सेकेंड के ऑडियो में वह से युवक कहता है कि इतना पैसा बताओ कि हम दिलवा सकें। आरोपित पक्ष तो कह रहे हैं कि जेल चले जाएंगे। इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। इस पर गिरफ्तारी और कुर्की वारंट जारी होने की बात कहता है।
विश्व प्रकाश पांडे बार-बार किसी रामा और एक महिला का जिक्र कर रहा था। यह भी कह रहा कि नामजद एफआईआर में विवेचक को जेल भेजने का पूरा अधिकार होता है। आरोपियों को ले आओ, उनसे आधारकार्ड और नोटिस साइन करानी है। सात साल से कम की सजा में जेल नही भेजेंगे, अगर जानलेवा हमले की धारा रहती तो जेल भेजते, वह धारा ही हटा देंगे। दारोगा कहता है कि कागज भिजवा दे रहे हैं, उस पर अमरेश और रवेंद्र के साइन करवा लेना। सेवापानी आज ही भिजवा दो। युवक फिर से कुछ कम कर लेने की बात कहता है तो दरोगा कहते हैं कि जितने में बात हुई है, उतना ही करो। युवक अंत में पेटीएम पर पैसे भेजने की बात कहता है तो कहते हैं कि पागल आदमी हो क्या, पेटीएम से नहीं होता है।
जानलेवा हमले-आगजनी में दर्ज हुए दो मुकदमे
पुलिस के मुताबिक चौबेपुर के मरहमतनगर निवासी छोटेदास उर्फ छोटे गिरी ने दो युवकों के खिलाफ जानलेवा हमले और आगजनी के आरोप में दो मुकदमे दर्ज करवाए हैं। इसकी जांच बिकरू चौकी इंचार्ज विश्व प्रकाश पांडे कर रहे थे। पूर्व में तैनात चौकी इंचार्ज शेर सिंह का विश्व प्रकाश से विवेचनाओं में हस्तक्षेप को लेकर विवाद चल रहा था। इस पर शुक्रवार को डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने शेर सिंह को लाइन हाजिर किया था। अब शनिवार को विश्व प्रकाश का ऑडियो वायरल होने के बाद उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें