एक मुकदमे को निपटवाने के नाम पर 60 हजार घूस मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद बिकरू चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। वायरल हुए दो ऑडियो में वह उस युवक से कह रहा है कि पुलिस की जुबान पर भरोसा करो, ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जेल नहीं जाएंगे।’

कानपुर, संवाददाता। एक मुकदमे को निपटवाने के नाम पर 60 हजार घूस मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद बिकरू चौकी इंचार्ज विश्व प्रकाश पांडे को निलंबित कर दिया गया है। वायरल हुए दो ऑडियो में वह उस युवक से बात कर रहा, जो आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहा है। इसमें दारोगा कह रहा कि ‘पुलिस की जुबान पर भरोसा करो, ऐसी धाराएं लगाऊंगा कि जेल नहीं जाएंगे।’ इस पर युवक कुछ पैसे कम करने की बात कहता है लेकिन चौकी इंचार्ज 60 हजार पर अड़ा है। युवक के 20 हजार पहुंचाने की बात पर चौकी इंचार्ज हामी भी भर रहा है। हालांकि वायरल ऑडियो का आपका अपना अखबार ‘हिन्दुस्तान’ पुष्टि नहीं करता है। वहीं डीसीपी वेस्ट ने चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर एसीपी बिल्हौर को जांच सौंपी है।

एक मिनट 39 सेकेंड के वायरल ऑडियो में दारोगा विश्व प्रकाश पांडे दो मुकदमों में से एक मुकदमे में दोनों आरोपितों के नाम निकालने के लिए आधार कार्ड और रुपयों की मांग कर रहा है। दूसरे तरफ से युवक दारोगा से कह रहा है कि सर कितने की बात हुई है। दारोगा कहता है कि 60 की बात हुई है। इस पर युवक कहता है कि 30 हजार उस महिला को दे चुका हूं। दारोगा 20 हजार मिलने की बात कहता है। वहीं 16 मिनट 42 सेकेंड के ऑडियो में वह से युवक कहता है कि इतना पैसा बताओ कि हम दिलवा सकें। आरोपित पक्ष तो कह रहे हैं कि जेल चले जाएंगे। इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। इस पर गिरफ्तारी और कुर्की वारंट जारी होने की बात कहता है।

विश्व प्रकाश पांडे बार-बार किसी रामा और एक महिला का जिक्र कर रहा था। यह भी कह रहा कि नामजद एफआईआर में विवेचक को जेल भेजने का पूरा अधिकार होता है। आरोपियों को ले आओ, उनसे आधारकार्ड और नोटिस साइन करानी है। सात साल से कम की सजा में जेल नही भेजेंगे, अगर जानलेवा हमले की धारा रहती तो जेल भेजते, वह धारा ही हटा देंगे। दारोगा कहता है कि कागज भिजवा दे रहे हैं, उस पर अमरेश और रवेंद्र के साइन करवा लेना। सेवापानी आज ही भिजवा दो। युवक फिर से कुछ कम कर लेने की बात कहता है तो दरोगा कहते हैं कि जितने में बात हुई है, उतना ही करो। युवक अंत में पेटीएम पर पैसे भेजने की बात कहता है तो कहते हैं कि पागल आदमी हो क्या, पेटीएम से नहीं होता है।