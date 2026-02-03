लखनऊ-कानपुर में तूफानी मौसम, दिन में अंधेरा, आंधी-बारिश, कई जिलों के लिए वेदर का यलो अलर्ट

संक्षेप: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और औद्योगिक नगरी कानपुर समेत प्रदेश के मध्यवर्ती इलाकों में मौसम ने आज अचानक करवट ली। आसमान में घने काले बादलों का ऐसा पहरा बैठा कि दिन में ही रात जैसा नजारा देखने को मिला। आंधी और गरज के साथ झमाझम बारिश हुई।

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। लखनऊ और कानपुर में सुबह नौ से दस बजे के बीच अचानक घने बादलों ने सूर्य देव को ढंक लिया, जिससे सड़कों पर अंधेरा छा गया और वाहनों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। इसके तुरंत बाद शुरू हुई तेज आंधी और बारिश ने पूरे शहर को सराबोर कर दिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश के कई जिलों के लिए 'यलो अलर्ट' जारी किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लखनऊ के हजरतगंज, गोमती नगर और अमौसी क्षेत्र में अचानक काले बादल छाने से दृश्यता (Visibility) काफी कम हो गई। देखते ही देखते धूल भरी आंधी चली और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तेज आंधी के कारण टीन शेड उड़ गए और सड़क किनारे लगे फ्लैक्स फट गए। 1090 चौराहे पर सड़क के किनारे लगे हरे रंग की शीट उड़कर सड़क पर बिखर गई।

यही हाल कानपुर का भी रहा, जहां कल्याणपुर से लेकर जाजमऊ तक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस अचानक आए बदलाव के कारण दफ्तर जाने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है।

क्यों बदला मौसम? आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी वाली हवाओं के मिलन के कारण यह स्थिति बनी है।

इन जिलों के लिए यलो अलर्ट मौसम विभाग ने फतेहपुर, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, लखीपुर खीरी जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी करते हुए आकाशीय बिजली गिरने, तेज बादल गरजने, 30 से 50 की रफ्तार से आंधी चलने के साथ ही बारिश की अलर्ट जारी किया है।

इसके अलावा प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, जालौन, झांसी, इटावा, मैनपुरी, अयोध्या, औरैया, फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों में हल्की बारिश के साथ 30 से 40 की रफ्तार से हवा चल सकती है।