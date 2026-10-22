दयाराम हत्याकांड: मुफलिसी की बेड़ियों पर पसीजा कानून, कोर्ट ने हटाई जमानतियों की शर्त, रिहाई के आदेश जारी
दयाराम हत्याकांड मामले में एक युवक निर्दोष होने के बाद भी जेल में 10 महीने तक बंद रहा। गरीबी इतनी कि वह अपने लिए दो जमानती पर एकत्रित नहीं कर पाया। कोर्ट ने बंदी की मुफलिसी पर तरस खाया और उसकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए।
बुलंदशहर, हिन्दुस्तान संवाद। बुलंदशहर जिले के दयाराम हत्याकांड में निर्दोष साबित होने के बाद भी जेल में बंद युवक की रिहाई के लिए अदालत ने रिहाई की शर्तों में ढील देते हुए नया आदेश पारित किया है। अदालत को पता चला कि युवक की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह दो जमानती की व्यवस्था कर पाए इसलिए अदालत ने जमानतदारों की शर्त हटाते हुए जेल प्रशासन को रिहाई का परवाना भी भिजवा दिया है।
अदालत ने मामले की विशेष परिस्थितियों और पीड़ित के मुफलिसी का संज्ञान में लेते हुए दो जमानती दाखिल करने की अनिवार्य शर्त की जगह विशेष आधार पर उसकी तत्काल रिहाई का आदेश जारी किया है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होते ही वह खुली हवा में सांस ले सकेगा।
बेगुनाह होकर भी 10 माह काटी जेल
एलएडीसी राजीव कुमार ने बताया कि 8 अगस्त 2020 को नरौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सुन्दर नगरी में दयाराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक के ताऊ 66 वर्षीय डोरीलाल के साथ उनके बेटे प्रीतम को भी हत्या का आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। प्रीतम ने इस मामले में बिना किसी गुनाह के करीब 10 महीने जेल में बिताए। सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायालय (न्याय कक्ष संख्या-8) के न्यायाधीश आजाद सिंह की अदालत ने पाया कि प्रीतम ने न तो गोली चलाई थी, न कोई साजिश रची। उसके पास से कोई हथियार भी बरामद नहीं हुआ था। अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दोषमुक्त करार दे दिया था।
जमानती न मिलने से अटक गई थी रिहाई
अदालत से निर्दोष साबित होने के बावजूद बेबसी और मुफलिसी के चलते प्रीतम की रिहाई अटक गई। नियम के तहत ऊपरी अदालत में अपील की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 25-25 हजार रुपये के दो स्थानीय जमानती और मुचलके की शर्त रखी गई थी। चूंकि मुख्य आरोपी पिता डोरीलाल को अदालत ने दोषी पाते हुए 25 सितंबर 2026 को उम्रकैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया था और घर में 20 वर्ष पूर्व मां के निधन के बाद कोई पैरोकार नहीं बचा था, इसलिए प्रीतम दो जमानतियों का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था। इस कानूनी कंप्लायंस के न होने से बेकसूर साबित होने के बाद भी वह जेल की चारदीवारी में ही कैद रहने को विवश था।
न्यायालय ने समझा लाचारी का दर्द, जारी हुआ रिहाई परवाना
एलएडीसी राजीव कुमार ने बताया कि दोषमुक्त होने के बाद भी मुफलिसी के कारण जेल में बंद रहने के इस संवेदनशील पहलू को अदालत ने गंभीरता से लिया। अदालत ने यह देखते हुए कि गरीब और बेसहारा युवक केवल जमानती न मिल पाने के कारण अपनी आजादी से वंचित है, दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त के स्थान पर विशेष आधार पर उसे रिहा करने का आदेश पारित किया। न्यायालय से प्रीतम का विधिवत रिहाई परवाना जिला कारागार प्रशासन को भेज दिया गया है। जेल प्रशासन के अनुसार, परवाना प्राप्त होने के बाद नियमानुसार प्रीतम की रिहाई की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।