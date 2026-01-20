जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न शर्मा बचेंगे न वर्मा और न ही रैदास वाले, बांदा में बोले धीरेंद्र शास्त्री

संक्षेप: बांदा में हनुमंत कथा के अंतिम दिन धीरेंद्र शास्त्री ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा, जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न रैदास वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे और न अगड़ा बचेगा, न पिछड़गा बचेगा।

हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी करने वाले बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर एक बार फिर अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में हैं। बांदा में हनुमंत कथा के अंतिम दिन धीरेंद्र शास्त्री ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा, जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न रैदास वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे और न अगड़ा बचेगा, न पिछड़गा बचेगा। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में एक-एक विधवा से 40-40 लोगों ने रेप किया है, इसलिए देश काष्टवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए। उन्होंने कहा हमारा परिचय जाति से नहीं हिंदू से होना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, इस काल में वही व्यक्ति सफल है, वही ताकतवर है जो एकजुट है।

बांदा के मवई बाईपास चौराहे में आयोजित पांच दिवसीय हनुमंत कथा में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने रोचक कथाओं के माध्यम से हनुमान जी और भगवान श्रीराम की महिमा का बखान किया। भूत-पिशाच के अस्तित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि हम जिसे भूत-पिशाच का नाम देते हैं, वैज्ञानिक भाषा में उन्हें ही पॉजिटिव या निगेटिव ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। उन्होंने हनुमान चालीसा की चौपाई भूत-पिशाच निकट नहीं आवै-महावीर जब नाम सुनावै की व्याख्या की। कहा कि भूत-प्रेत हमेशा मनुष्य के मन पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन अगर मन को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया जाए तो भूत नजदीक भी नहीं फटक सकता है।

माता-पिता और गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा कि जिसने माता-पिता की डांट और अपने गुरु की लात नहीं खाई, उसका जीवन सफल हो ही नहीं सकता। कहा कि सनातन धर्म के 33 कोटि भगवानों को छोड़कर जो टोपी वालों के पास जाते हैं, उनकी तो बात ही निराली है। उन्होंने बांदा वालों को 15 फरवरी को बागेश्वरधाम गढ़ा छतरपुर में आयोजित होने वाले कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। बताया कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से हिंदुओं से मिले चढ़ावे की धनराशि से वह अपना मकान या मंदिर नहीं बनाते, बल्कि गरीबों की बेटियों का घर बसाने का काम करते हैं।