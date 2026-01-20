Hindustan Hindi News
जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न शर्मा बचेंगे न वर्मा और न ही रैदास वाले, बांदा में बोले धीरेंद्र शास्त्री

संक्षेप:

बांदा में हनुमंत कथा के अंतिम दिन धीरेंद्र शास्त्री ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा, जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न रैदास वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे और न अगड़ा बचेगा, न पिछड़गा बचेगा। 

Jan 20, 2026 10:19 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बांदा
हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी करने वाले बागेश्वरधाम के पीठाधीश्वर एक बार फिर अपनी बयानबाजी को लेकर चर्चा में हैं। बांदा में हनुमंत कथा के अंतिम दिन धीरेंद्र शास्त्री ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा, जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे, न रैदास वाले बचेंगे, न तुलसीदास वाले बचेंगे और न अगड़ा बचेगा, न पिछड़गा बचेगा। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में एक-एक विधवा से 40-40 लोगों ने रेप किया है, इसलिए देश काष्टवाद नहीं राष्ट्रवाद होना चाहिए। उन्होंने कहा हमारा परिचय जाति से नहीं हिंदू से होना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, इस काल में वही व्यक्ति सफल है, वही ताकतवर है जो एकजुट है।

बांदा के मवई बाईपास चौराहे में आयोजित पांच दिवसीय हनुमंत कथा में आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने रोचक कथाओं के माध्यम से हनुमान जी और भगवान श्रीराम की महिमा का बखान किया। भूत-पिशाच के अस्तित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि हम जिसे भूत-पिशाच का नाम देते हैं, वैज्ञानिक भाषा में उन्हें ही पॉजिटिव या निगेटिव ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। उन्होंने हनुमान चालीसा की चौपाई भूत-पिशाच निकट नहीं आवै-महावीर जब नाम सुनावै की व्याख्या की। कहा कि भूत-प्रेत हमेशा मनुष्य के मन पर नियंत्रण करते हैं, लेकिन अगर मन को भगवान के प्रति समर्पण कर दिया जाए तो भूत नजदीक भी नहीं फटक सकता है।

माता-पिता और गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा कि जिसने माता-पिता की डांट और अपने गुरु की लात नहीं खाई, उसका जीवन सफल हो ही नहीं सकता। कहा कि सनातन धर्म के 33 कोटि भगवानों को छोड़कर जो टोपी वालों के पास जाते हैं, उनकी तो बात ही निराली है। उन्होंने बांदा वालों को 15 फरवरी को बागेश्वरधाम गढ़ा छतरपुर में आयोजित होने वाले कन्या विवाह महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। बताया कि बागेश्वर बालाजी की कृपा से हिंदुओं से मिले चढ़ावे की धनराशि से वह अपना मकान या मंदिर नहीं बनाते, बल्कि गरीबों की बेटियों का घर बसाने का काम करते हैं।

धीरेंद्र शास्त्री ने हिंदुओं से की आबादी बढ़ाने की अपील

हिंदू विचारधारा वाले लोगों के अलावा किसी भी हिंदू से अगर पूछो तो वह या तो अपने को वर्मा बताता है या शर्मा बताता है या फिर पंडित बताता है। मगर मेरी सबसे प्रार्थना है कि हमारा परिचय जाति से नहीं हिंदू से होना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं से आबादी बढ़ाने की भी अपील की। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, हिंदुओं को बचाने का एक मात्र यही रास्ता है कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। जब चच्चे के 30-30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के क्यों नहीं? इसलिए हिंदुओं के बेटे 4 यही लगाएंगे बेड़ा पार। दो बच्चे घर के लिए, एक बच्चा स्वयं सेवक संघ के लिए और एक बच्चा हिंदू राष्ट्र के लिए।

Banda News Up Latest News Dhirendra Shastri अन्य..
