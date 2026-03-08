बेटी किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी, जन्म से ग्रेजुएशन तक अकाउंट में पैसा; वुमेन डे पर बोले CM योगी

सीएम योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में महिला दिवस कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से स्नातक तक बेटियों को 25 हजार रुपये की अलग-अलग श्रेणियों में सहायता दी जाती है। प्रदेश में करीब 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ ले रही हैं। बेटियां अब किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है। इस योजना के अंतर्गत कुल 25 हजार रुपए की सहायता अलग-अलग श्रेणियों में की जाती है।

27 लाख बेटियों को कन्या सुमंगला योजना का लाभ सीएम ने कहा कि इस योजना का लाभ प्रदेश की बड़ी संख्या में बेटियों को मिल रहा है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में लगभग 27 लाख बेटियां मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हो रही हैं। इससे बेटियों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य को मजबूत आधार मिल रहा है। पहले समाज में बेटियों को लेकर कई तरह की चिंताएं रहती थीं, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। सरकार की योजनाओं और जागरूकता अभियानों के कारण लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है।

छोटी बच्ची को टेडी बियर दिया उन्होंने मंच से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभार्थी बच्चियों को चेक वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक छोटी बच्ची को टेडी बियर देकर उसे दुलार भी किया। कार्यक्रम में मौजूद युवतियों से बातचीत करते हुए उन्होंने उन्हें पढ़ाई जारी रखने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक युवती से उन्होंने कहा कि खूब पढ़ो और कामयाब बनो।

पिंक रोजगार महाकुंभ योजना पिंक रोजगार महाकुंभ-2026 के माध्यम से लगभग 5000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। इसके लिए विभिन्न कंपनियां और संस्थान इस रोजगार मेले में शामिल हुए हैं, जहां योग्य अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लेकर उन्हें नौकरी के अवसर दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान संगम पोर्टल के मोबाइल ऐप की भी लॉन्चिंग की गई। इसके साथ ही 94 नव-नियुक्त मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।