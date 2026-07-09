IAS-शिक्षक बनने से पहले ‘विशेषज्ञ मां’ बनने का प्रयास करें बेटियां, राज्यपाल का छात्राओं को बड़ा संदेश
कानपुर पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्राओं को हिदायत देते हुए कहा, नौकरी करने से पहले वह विशेषज्ञ मां बनने का प्रयास करें। उन्होंने अभिभावकों को भी सलाह दी कि कॉलेज-स्कूल जा रहे बच्चों पर नजर जरूर रखें।
यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बृहस्पतिवार को छात्राओं को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आईएएस अधिकारी या शिक्षक बनने की इच्छा रखने से पहले 'विशेषज्ञ मां' बनने का प्रयास करना चाहिए। करियर बनाने से पहले बेटियां को मां से संस्कार सीखने की हिदायत दी। इससे वे अपने करियर के साथ शादी के बाद परिवार को भी संभाल सकें। ऐसा न हो कि सास हलुआ बनाने को बोले तो बेटी मोबाइल निकालकर अधपका तैयार करे। उन्होंने अभिभावकों को भी सलाह दी कि कॉलेज-स्कूल जा रहे बच्चों पर नजर जरूर रखें। खासतौर पर बेटियों को सशक्त, आत्मनिर्भर, शिक्षित बनाएं।
उन्होंने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के 41वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पारिवारिक मूल्यों, माता-पिता की जिम्मेदारी और चरित्र निर्माण पर जोर दिया। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि व्यावसायिक सफलता पारिवारिक जिम्मेदारियों की कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। राज्यपाल ने एक घटना का जिक्र किया, जिसमें एक बेटी को कई लोगों ने अपहरण कर दुष्कर्म किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा, बेटियों को सशक्त बनाना जरूरी है।
गर्भसंस्कार से जुड़ा एक सिलेबस तैयार करें सभी यूनिवर्सिटी
उन्होंने कहा कि गर्भसंस्कार भी जरूरी है। सीएसजेएमयू समेत प्रदेश के सभी विवि को निर्देश दिया कि वे गर्भसंस्कार से जुड़ा एक सिलेबस तैयार करें। जिसमें प्रयास करें कि हर गर्भवती महिला शामिल हों। उन्होंने देश में दिव्यांगता 3 से बढ़कर 4 फीसदी होने पर चिंता व्यक्त की। कहा, शहर से लेकर गांव तक गर्भवती महिलाएं अल्ट्रासाउंड कराकर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कभी-कभी कई गर्भस्थ शिशु के अंग ही नहीं बनते हैं। ऐसे में डॉक्टर के निर्देशानुसार अमल करें। उन्होंने बेटियों से कहा कि सास की जितनी सेवा करोगी, उतनी शांति रहेगी और खुद ही नौकरी करने या अन्य छोटी-छोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी।
शादी के बाद भी शिक्षा और करियर जारी रखें युवतियां
राज्यपाल ने युवतियों से अपने परिवार और समाज की भलाई में योगदान करते हुए शादी के बाद अपनी शिक्षा और करियर जारी रखने का आग्रह किया। पटेल ने कहा, 'चाहे आप आईएएस अधिकारी बनें या शिक्षक, सबसे पहले एक विशेषज्ञ मां बनें। हर किसी को घर पर खाना बनाना आना चाहिए।' पटेल ने कहा कि बेटियों को शादी के बाद अपनी शिक्षा नहीं छोड़नी चाहिए और अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग राष्ट्र निर्माण के लिए करना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से यह भी कहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल या कॉलेजों में प्रवेश दिलाने के बाद अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझें।
बच्चे क्या कर रहे हैं? माता-पिता को पता होना चाहिए
राज्यपाल ने कहा, 'माता-पिता को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने के बाद क्या कर रहे हैं। पर्यवेक्षण में एक छोटी सी चूक भी उनके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।' घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को गिरते नैतिक मूल्यों से जोड़ते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा को अकादमिक उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अगर डिग्रियां बढ़ रही हैं लेकिन समाज में ऐसे अपराध जारी हैं, तो यह हमारी शिक्षा की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। नैतिक मूल्य भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने अकादमिक ज्ञान।' दीक्षांत समारोह में 1,07,713 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं, जिनमें लगभग 82 प्रतिशत पदक छात्राओं ने हासिल किए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।