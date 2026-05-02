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चार बेटों ने साथ छोड़ा तो बेटियां बनीं सहारा; मां की अर्थी को कंधा दिया, मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार

May 02, 2026 04:44 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, हापुड़/ धौलाना
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हरनंदी की आखिरी इच्छा थी किअंतिम संस्कार बेटियां ही करें। बुधवार को जब मां का पार्थिव शरीर गांव लाया गया तो विमलेश और शगुन ने मां की अर्थी को कंधा दिया और गांव के श्मशान पर उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान सभी की आंखें नम हो गई।

चार बेटों ने साथ छोड़ा तो बेटियां बनीं सहारा; मां की अर्थी को कंधा दिया, मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार

हापुड़ जिले के धौलाना के लालपुर गांव में दो बेटियों ने बेटों से भी बढ़कर फर्ज निभाते हुए अपनी मां की आखिरी सांस तक उनका साथ निभाया। जब चार बेटों की मां दुनिया छोड़ गई तो बेटियों ने ही उनकी अर्थी को कंधा दिया। श्मशान में बेटियों ने ही अपनी मां के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देते हुए मुखाग्नि दी।

बेटियों ने दी मां की चिता को मुखाग्नि

धौलाना के लालपुर में दो बेटियों ने यह मिसाल पेश की। यहां रहने वाली 85 वर्षीय हरनंदी की तबीयत बिगड़ने पर बेटियों ने उन्हें 17 अप्रैल को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया था। बुधवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। हरनंदी के पति भारतीय वायुसेना में थे, जिनका निधन 1987 में हो गया था।

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पति की मौत के बाद अकेले चार बेटों और 2 बेटियों को पाला

पति के जाने के बाद हरनंदी ने अकेले ही चार बेटों और दो बेटियों को पाल-पोसकर बड़ा किया। बेटी शगुन ने रुंधे गले से बताया कि कुछ साल पहले उनके भाइयों ने मां के नाम की कृषि भूमि को धोखे से अपने नाम कराकर उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था। पिछले चार साल से मां अपनी दोनों बेटियों विमलेश और शगुन के साथ रह रही थीं।

बेटियों ने पूरी की मां की अंतिम इच्छा

मां की आखिरी इच्छा थी कि अंतिम संस्कार बेटियां ही करें। बुधवार को जब मां का पार्थिव शरीर गांव लाया गया तो विमलेश और शगुन ने मां की अर्थी को कंधा दिया और गांव के श्मशान पर उन्हें मुखाग्नि दी। पूरा गांव बेटियों के साथ इस भावुक पल के दौरान पूरा गांव बेटियों के साथ खड़ा नजर आया। ग्रामीणों ने कहा कि आज की बेटियों ने साबित कर दिया है कि वे बेटों से कम नहीं हैं।

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बेटों की जिम्मेदारी बेटियों ने निभाई

हापुड़ के लालपुर गांव से सामने आई इस घटना ने समाज की रूढ़िवादी परंपराओं को चुनौती दी है। यहां चार बेटों के होते हुए भी एक मां का अंतिम संस्कार उसकी दो बेटियों ने किया। जब बेटों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने से किनारा कर लिया, तब बेटियों ने आगे बढ़कर न सिर्फ अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी की, बल्कि समाज में प्रचलित मान्यताओं को भी तोड़ा। ग्रामीण समाज में अब भी यह धारणा मजबूत है कि अंतिम संस्कार और मुखाग्नि देने का अधिकार केवल बेटों को होता है। लेकिन लालपुर की इस घटना ने दिखा दिया कि जिम्मेदारी और संस्कार किसी एक धारणा तक सीमित नहीं होते। बेटियों ने पूरे विधि-विधान के साथ अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और उन्हें मुखाग्नि भी दी।

sandeep

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