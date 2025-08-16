Daughters in law beat their mother in law to death in Sonbhadra गैर मर्दों को कमरे में बुलाने पर टोकती थी सास, बहुओं ने पीट-पीटकर मार डाला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
गैर मर्दों को कमरे में बुलाने पर टोकती थी सास, बहुओं ने पीट-पीटकर मार डाला

सोनभद्र में पति की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों के घर में आने का विरोध करने पर दो बहुओं ने अपनी सास की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सोनभद्रSat, 16 Aug 2025 03:20 PM
यूपी के सोनभद्र से एक सनसनीखेज मामाला सामने आया है। जहां पति की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों के घर में आने का विरोध करने पर दो बहुओं ने अपनी सास की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम मामले का खुलासा किया साथ ही दोनों बहुओं को गिरफ्तार कर लिया।

ये घटना कोन थाना क्षेत्र के गिधिया गांव का है। क्षेत्राधिकारी ओबरा हर्ष पांडेय ने बताया 65 साल की जहरून खातून का गुरुवार की सुबह खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। मृतका की बड़ी बहू रोजा खातून की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी थी। एसपी ने मामले के खुलासे के लिए टीमें गठित की। गठित टीम लगातार जांच में जुटी रही। शुक्रवार की देर शाम पुलिस ने मामले का खुलासा किया। क्षेत्राधिकारी ने बताया जहरून खातून की हत्या उसकी तीसरी बहू शायरा खातून और चौथी बहू सबीना खातून ने मिलकर की थी।

गैर मर्दों के घर पर आने का विरोध करती थी सास

सीओ ने बताया कि बताया कि मृतका के चार बेटे हैं, जो अलग-अलग रहकर अपना अपना जीवकोपार्जन करते है। मृतका की तीसरी बहू शायरा खातून और चौथी बहू सबीना खातून के पति बाहर रहते हैं। पति की गैर मौजूदगी में उनके घर गैर मर्दों का आना जाना लगा रहता था। इसके कारण मृतका जो उनके घर के बगल में दूसरे मकान में रहती थी और आपत्ति करती रहती थी। मृतका ने इसकी शिकायत उनके पतियों से भी की थी। इसी कारण दोनों बहुओं ने मिलकर अपनी सास जहरून खातून को लाठी-डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को रातों-रात खेत में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों बहुओं को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशान देही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किया। पुलिस ने दोनों का चालान कर दिया गया।

