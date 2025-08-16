गैर मर्दों को कमरे में बुलाने पर टोकती थी सास, बहुओं ने पीट-पीटकर मार डाला

सोनभद्र में पति की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों के घर में आने का विरोध करने पर दो बहुओं ने अपनी सास की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी के सोनभद्र से एक सनसनीखेज मामाला सामने आया है। जहां पति की गैर मौजूदगी में गैर मर्दों के घर में आने का विरोध करने पर दो बहुओं ने अपनी सास की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम मामले का खुलासा किया साथ ही दोनों बहुओं को गिरफ्तार कर लिया।

ये घटना कोन थाना क्षेत्र के गिधिया गांव का है। क्षेत्राधिकारी ओबरा हर्ष पांडेय ने बताया 65 साल की जहरून खातून का गुरुवार की सुबह खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था। मृतका की बड़ी बहू रोजा खातून की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी थी। एसपी ने मामले के खुलासे के लिए टीमें गठित की। गठित टीम लगातार जांच में जुटी रही। शुक्रवार की देर शाम पुलिस ने मामले का खुलासा किया। क्षेत्राधिकारी ने बताया जहरून खातून की हत्या उसकी तीसरी बहू शायरा खातून और चौथी बहू सबीना खातून ने मिलकर की थी।