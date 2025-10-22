Hindustan Hindi News
सास संग गोलगप्पे खाने गई बहू ने कर दिया खेला, पति को लगा तगड़ा झटका, थाने तक पहुंच गई बात

Wed, 22 Oct 2025 06:58 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, अलीगढ़
यूपी के अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक नई-नवेली दुल्हन ने कुछ ऐसा कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दुल्हन के पति को जब उसकी हरकत की जानकारी हुई तो उसे तगड़ा झटका लग गया। घर-परिवार में तरह-तरह की बातें होने लगीं। नतीजा ये हुआ कि बात थाने तक पहुंच गई। दरअसल दिवाली की खरीददारी के लिए एक नई-नवेली बहू अपनी सास के साथ बाजार निकली थी। बहू ने सास को एक जगह खड़ा कर दिया और बोली कि वह गोलगप्पे खाकर आती है। सास काफी देर तक बहू का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आई। घर पहुंचने पर जब सास की नजर अलमारियों पर गई तो उसने माथा पकड़ लिया और पूरा बहू का पूरा खेला समझ आ गया। घर से जेवरात गायब थे। सास ने इसकी जानकारी अपने बेटे को दी। इसके बाद वह थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई।

घटना 19 अक्टूबर की शाम की बताई जा रही है। युवक ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि, वह गंगीरी क्षेत्र के बूढ़ा गांव का रहने वाला है। उसकी तीन महीने पहले गोरखपुर की रहने वाली अर्चना नाम की लड़की से शादी हुई थी। दिवाली के एक दिन पहले अर्चना उसकी मां के साथ खरीददारी के लिए बाजार गई थी। उसने कीमती जेवर पहने हुए थे। युवक ने बताया कि उसकी पत्नी ने मेरी मां यानि अपनी सास से कहा, कि वह गोलगप्पे खाकर आती है। मां काफी देर तक मेरी बीवी का इंतजार करती रहीं, लेकिन वह नहीं आई। घर आकर मां ने पूरी बात बताई और कमरे में चली गई। घर के अंदर अलमारी पर जब मां की नजर पड़ी तो उसने माथा पकड़ लिया। घर से कीमती जेवरात भी गायब थे। वह अपने साथ दो लाख से ज्यादा के सोने-चांदी के जेवर अपने साथ ले गई। थाना प्रभारी का कहना है कि युवक की तहरीर पर महिला की तलाश शुरू कर दी गई है।