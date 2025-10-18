Hindustan Hindi News
यूपी में बहू ने गजब कर डाला; भाई की किडनी के इलाज के लिए ससुराल में करवा दी लाखों की चोरी

संक्षेप: यूपी के मेरठ में एक महिला ने अपने भाई के इलाज के लिए अपनी ही ससुराल में चोरी कर दी। इस घटना में महिला के अलावा उसकी मां और भाई समेत चार लोग शामिल थे। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

Sat, 18 Oct 2025 08:49 PMDinesh Rathour मेरठ
यूपी के मेरठ से एक अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां कपड़ा कारोबारी के घर दिनदहाड़े हुई 30 लाख की चोरी का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुत्रवधू ने अपने भाई की किडनी के इलाज के लिए चोरी की साजिश रची। पुलिस ने पुत्रवधू और उसकी मां, भाई सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी डॉ विपिन ताडा ने 25 हजार रुपये का इनाम दिया है।

शनिवार को पुलिस लाइन में एसपी सिटी आयुष विक्रम और सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने प्रेस वार्ता में बताया कि टीपीनगर के महावीर जी नगर निवासी अमरीश बंसल का खंदक बाजार में प्रेम प्रिंटर्स नाम से कपड़े का कारोबार है। अमरीश की पत्नी की मौत हो चुकी है। 15 अक्टूबर को अमरीश अपनी दुकान पर गए थे। इसके बाद अमरीश का बेटा पीयूष भी पत्नी पूजा को लेकर पीवीएस मॉल में शॉपिंग के लिए गया। पीछे से घर में दाखिल हुए एक बदमाश ने 50 हजार कैश और लगभग 30 लाख की ज्वैलरी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी करता बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। पुलिस टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए घटना का खुलासा किया।

घटना में शामिल पीयूष की पत्नी पूजा, उसकी मां अनीता, भाई रवि बंसल और रवि के साले दीपक मित्तल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से घर से चोरी किए गए कैश में से 35 हजार रुपये और पूरी ज्वैलरी बरामद कर ली गई है। पूछताछ में पता चला कि पूजा, पीयूष की तीसरी पत्नी है। वहीं, पूजा भी पहले दो शादी कर चुकी है। पूजा के भाई रवि को किडनी की बीमारी थी। भाई का इलाज कराने के लिए पूजा ने चोरी की साजिश रची थी। चारों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है।

मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि भाई की बीमारी के इलाज के लिए पूजा ने चोरी की साजिश रची। पुलिस ने खुलासा करते हुए पूजा उसकी मां समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नकदी और आभूषण बरामद किए हैं। खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रुपये का इनाम दिया गया है। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

पूजा के भाई के साले की थी चोरी

पुलिस पूछताछ में पूजा ने बताया कि उसने भाई रवि बंसल को बताया था कि 15 अक्तूबर की दोपहर शॉपिग के लिए बाजार जाएंगे। रवि अपने साले दीपक को लेकर दिल्ली से रिठानी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा था। वहां से रवि ने दीपक को ई रिक्शा में बहन पूजा के घर पहुंचाया। वह 50 हजार रुपये और जेवरात चोरी कर वापस मेट्रो स्टेशन पहुंचा और रवि के साथ दिल्ली निकल गया। वारदात के बाद दीपक ने रास्ते में घटना के दौरान पहने कपड़े को कार में बदलकर रास्ते में खाली पिटठू बैग चलती कार से फेंक दिया। छह माह पहले ही पूजा ने पीयूष से विवाह किया था।

यह माल हुआ बरामद

पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से चोरी किए साढ़े 35 हजार रुपये, करीब 30 लाख की कीमत के आभूषण बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की है।