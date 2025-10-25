Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDaughter who witnessed her father murder receives threats from the mafia case registered month later
2 लाख लो और चुप हो जाओ! पिता की हत्या की गवाह बेटी को माफिया ने दी धमकी; एक महीने बाद केस दर्ज

2 लाख लो और चुप हो जाओ! पिता की हत्या की गवाह बेटी को माफिया ने दी धमकी; एक महीने बाद केस दर्ज

संक्षेप: गोरखपुर में एक बेटी को अपने पिता की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाही से हटने के लिए माफिया और उसके गुर्गों ने सरेआम धमकाया। शाहपुर थाना क्षेत्र की इस घटना में, गवाह बेटी को न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी गई, बल्कि उसे अदालत में बयान बदलने के लिए दो लाख रुपये रिश्वत देने की भी कोशिश की गई।

Sat, 25 Oct 2025 04:35 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के गोरखपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां पिता की हत्या के मामले में गवाही दे रही एक बेटी को माफिया और उसके गुर्गों ने गवाही से हटने के लिए धमकी दी। इतना ही नहीं, उसे दो लाख रुपये रिश्वत देने की भी कोशिश की गई ताकि वह अदालत में बयान बदल दे। घटना के एक महीने बाद अब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया है।

मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का है। प्रार्थिनी ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह मुकदमा संख्या 952/10, धारा 147, 148, 149, 302 IPC व SC/ST Act की धारा 3(2)(v) में चश्मदीद गवाह है। उसके पिता की हत्या उसकी आंखों के सामने की गई थी, और वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बेटी ने बताया कि जब से अदालत में उसकी जिरह शुरू हुई, तभी से अभियुक्त सुधीर सिंह, के.एन. सिंह और अन्य लगातार उस पर गवाही बदलने का दबाव बना रहे हैं। 24 सितंबर 2025 की शाम जब वह अपने मायके बिछिया से लौट रही थी, तभी पीएसी गेट के पास, रामलीला मैदान जाने वाले रास्ते पर अभियुक्तों के सहयोगियों ने उसे रोका और कहा, "दो लाख रुपये ले लो और अदालत में कह देना कि तुमने घटना नहीं देखी।"

ये भी पढ़ें:आवास विकास परिषद ने तोड़ा रिकॉर्ड, धनतेरस पर ई-नीलामी से बेचीं 850 करोड़ की संपत

महिला ने बताया कि वह डर के मारे कुछ नहीं बोली, क्योंकि इन लोगों ने धमकी दी कि अगर उसने गवाही नहीं बदली तो उसकी भी हत्या उसके पिता की तरह कर दी जाएगी। अगले दिन, 25 सितंबर को जब वह अदालत में गवाही देने पहुंची, तो उसने पूरी घटना न्यायालय के समक्ष बताई और वह दो लाख रुपये भी अदालत में प्रस्तुत किए, जो रिश्वत के तौर पर उसे दिए गए थे। महिला ने बाद में इस संबंध में थाना शाहपुर पुलिस को लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उसने कहा कि अभियुक्त खुलेआम धमकी दे रहे हैं और उसकी जान को खतरा है। पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू कर दी और अब एक महीने बाद माफिया सुधीर सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Gorakhpur Gorakhpur News Gorakhpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |