अपने ही पिता के खिलाफ थाने पहुंची बेटी, बोली-शादी तुड़वा दी; अब बेच देंगे हमें

एक बेटी अपने ही पिता के खिलाफ पुलिस के पास पहुंच गई। इस बेटी ने अपने पिता पर ऐसे संगीन इल्जाम लगाए कि पुलिस भी हैरान रह गई। बेटी ने कहा कि पिता ने उसकी शादी का रिश्ता तुड़वा दिया। अब उसे और उसकी बहनों को बेचने की धमकी दे रहा है। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बेटी अपने पिता, भाइयों और रिश्तेदारों के खिलाफ थाने पहुंच गई। बेटी ने पिता पर अपनी शादी का रिश्ता तुड़वाने का आरोप लगाया। यही नहीं उसने यहां तक कह दिया कि पिता उसे और उसकी दो अन्य बहनों को बेच देना चाहते हैं। वह उन्हें इस तरह की धमकी भी दे रहे हैं। उसका आरोप है कि तीनों बहनों का पालन-पोषण करने वाले चाचा को भी हत्या की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

घटना बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कोलसेना की है। एक बेटी द्वारा अपने ही पिता, भाइयों और रिश्तेदारों पर इस तरह के आरोप लगाए जाने से आसपास के इलाके में लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। लड़की के आरोपों से पुलिस भी हैरान रह गई है। आरोप लगाने वाली लड़की ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उसके पिता और माता उसे और उसकी दो बहनों को बचपन में ही छोड़कर गुजरात चले गए थे। तब से तीनों बहनों की देखरेख, पढ़ाई-लिखाई और पालन-पोषण उनके चाचा कर रहे हैं। उसके माता-पिता ने कभी वापस आकर उन्हें नहीं देखा।

​पीड़िता का आरोप है कि अब उसके चाचा ने उसकी शादी तय करने का प्रयास किया तो गुजरात में रह रहे पिता और भाई शादी का विरोध करने लगे। आरोप है कि कई बार फोन पर गाली गलौज कर रिश्ता तुड़वा दिया। पीड़िता का कहना है कि पिता ने तीनों बहनों को बेचने की धमकी दी है। ​पीड़िता के अनुसार, जब उसने शिकायती पत्र दिया तो चार अगस्त की रात आरोपियों ने फोन कर उसे जान से मारने की धमकी दी। ​लगातार मिल रही धमकियों से डरी-सहमी पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

क्या बोली पुलिस इस बारे में पूछे जाने पर सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस लड़की के आरोपों की जांच पड़ताल कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।