अपने ही पिता के खिलाफ थाने पहुंची बेटी, बोली-शादी तुड़वा दी; अब बेच देंगे हमें
एक बेटी अपने ही पिता के खिलाफ पुलिस के पास पहुंच गई। इस बेटी ने अपने पिता पर ऐसे संगीन इल्जाम लगाए कि पुलिस भी हैरान रह गई। बेटी ने कहा कि पिता ने उसकी शादी का रिश्ता तुड़वा दिया। अब उसे और उसकी बहनों को बेचने की धमकी दे रहा है। बेटी की शिकायत पर पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बेटी अपने पिता, भाइयों और रिश्तेदारों के खिलाफ थाने पहुंच गई। बेटी ने पिता पर अपनी शादी का रिश्ता तुड़वाने का आरोप लगाया। यही नहीं उसने यहां तक कह दिया कि पिता उसे और उसकी दो अन्य बहनों को बेच देना चाहते हैं। वह उन्हें इस तरह की धमकी भी दे रहे हैं। उसका आरोप है कि तीनों बहनों का पालन-पोषण करने वाले चाचा को भी हत्या की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव कोलसेना की है। एक बेटी द्वारा अपने ही पिता, भाइयों और रिश्तेदारों पर इस तरह के आरोप लगाए जाने से आसपास के इलाके में लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। लड़की के आरोपों से पुलिस भी हैरान रह गई है। आरोप लगाने वाली लड़की ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि उसके पिता और माता उसे और उसकी दो बहनों को बचपन में ही छोड़कर गुजरात चले गए थे। तब से तीनों बहनों की देखरेख, पढ़ाई-लिखाई और पालन-पोषण उनके चाचा कर रहे हैं। उसके माता-पिता ने कभी वापस आकर उन्हें नहीं देखा।
पीड़िता का आरोप है कि अब उसके चाचा ने उसकी शादी तय करने का प्रयास किया तो गुजरात में रह रहे पिता और भाई शादी का विरोध करने लगे। आरोप है कि कई बार फोन पर गाली गलौज कर रिश्ता तुड़वा दिया। पीड़िता का कहना है कि पिता ने तीनों बहनों को बेचने की धमकी दी है। पीड़िता के अनुसार, जब उसने शिकायती पत्र दिया तो चार अगस्त की रात आरोपियों ने फोन कर उसे जान से मारने की धमकी दी। लगातार मिल रही धमकियों से डरी-सहमी पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है।
क्या बोली पुलिस
इस बारे में पूछे जाने पर सीओ सिटी प्रखर पाण्डेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस लड़की के आरोपों की जांच पड़ताल कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
आसपास लोग हैरान
एक बेटी द्वारा अपने पिता पर रिश्ता तुड़वाने और उसे बेचे जाने का आरोप लगाए जाने की आसपास के इलाके में खूब चर्चा हो रही है। कई लोग लड़कियों को सुरक्षा दिए जाने और इस मामले की गहराई से जांच किए जाने की जरूरत बता रहे हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि पुलिस को घटना के सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए। बहरहाल, पुलिस आरोप लगाने वाली बेटी, उसके पिता, रिश्तेदारों और इस घटना से संबंधित अन्य पक्षों से पूछताछ और जांच-पड़ताल की बात कह रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें