UP Board: एग्जाम की टेंशन में थी बेटी; मम्मी-पापा भांगड़ा करते स्कूल पहुंचे, और फिर...

कानपुर में 10वीं की छात्रा का अंतिम पेपर खत्म होने पर माता-पिता ने स्कूल के बाहर ढोल-नगाड़ों पर भांगड़ा कर उसका स्वागत किया और फूल-मालाएं पहनाईं। बेटी का तनाव दूर करने के साथ उन्होंने संदेश दिया कि बच्चों की सफलता का पैमाना केवल अंक नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास और खुशी भी है।

परीक्षा के तनाव और घर वालों के दबाव में गलत कदम उठा लेने वाले बच्चों, उनके अभिभावकों को कानपुर के अशोक नगर निवासी निर्माण सिंह राजा और उनकी पत्नी परमीत कौर ने एक बड़ा सकारात्मक संदेश दिया। परीक्षा में तनाव में रही दसवीं की छात्रा बेटी जैसे ही डॉ. गौर हरि सिंहानिया एजुकेशन सेंटर से अपना अंतिम पेपर देकर निकली, दोनों ने ढोल-नगाड़ों के बीच जमकर भांगड़ा किया और बेटी को फूल-मालाओं से लाद दिया। यह अद्भुत नजारा देख बेटी अपने सारे तनाव भूलकर खिलखिला उठी। निर्माण सिंह राजा का कहना है कि यह सब बेटी के तनाव को खत्म करने के लिए किया। साथ ही दूसरे बच्चों और अभिभावकों को यह संदेश भी देना था कि अंक किसी की सफलता का पैमाना नहीं होते। हमें अंकों से ज्यादा अपने बच्चे प्यारे हैं।

भांगड़ा करते स्कूल पहुंचे माता-पिता डॉ. गौर हरि सिंहानिया एजुकेशन सेंटर में फातिमा की छात्राओं का सेंटर पड़ा है। शनिवार को सोशल साइंस का महत्वपूर्ण पेपर था। पेपर खत्म होने के बाद बच्चे जब बाहर निकले तो बेहद खुश थे। एक तो पेपर खत्म होने की खुशी और दूसरी पेपर अच्छा होने की। निर्माण सिंह राजा और परमीत कौर की बेटी श्रोत कौर के पेपर तो सभी ठीक गए पर उसकी परीक्षा का तनाव परिवार के लिए चिंता का विषय था। श्रोत जैसे ही सेंटर के बाहर आई तो उसके माता-पिता व परिवार के अन्य सदस्य ढोल-नगाड़ों की धुन पर थिरकने लगे। बेटी को अपने बीच ले आए। हार-फूलों से लाद दिया। बच्चे भी इस नजारे को देखकर पलभर के लिए रुक गए।

परीक्षा के तनाव में बेटी थी निर्माण सिंह ने बताया बेटी पूरी परीक्षा में तनाव में रही। उसे देख वह भी परेशान रहते थे। वह पढ़ने में अच्छी है, लेकिन न जाने क्यों पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। मैंने कह रखा था कि अंकों के दबाव में न रहो। बेटी के तनाव को दूर करने के लिए सेंटर के बाहर जश्न मनाया। हम अन्य अभिभावकों को भी सलाह देना चाहते हैं वे बेटे-बेटियों पर नंबरों को लेकर तनाव न पैदा करें। बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल में रहें।