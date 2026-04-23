Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लड़के से फोन पर बेटी बात करती थी; गुस्साए बाप ने गला घोंटकर मार डाला, बिजनौर में हॉरर किलिंग

Apr 23, 2026 04:38 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, बिजनौर/नगीना
share

बताया जा रहा है कि किशोरी का पड़ोसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब 15 दिन पहले परिजनों ने उसे युवक से मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया था। परिजनों ने लड़की को समझाया था और युवक को भला-बुरा कहा था। प्रेमी को भला बुरा कहने पर किशोरी नाराज चल रही थी। जिसके चलते घर में तनाव का माहौल था।

लड़के से फोन पर बेटी बात करती थी; गुस्साए बाप ने गला घोंटकर मार डाला, बिजनौर में हॉरर किलिंग

बिजनौर जिले के नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम बिंजाहेड़ी में बुधवार को हुई खौफनाक वारदात में एक पिता ने अपनी 17 वर्षीय पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। किशोरी के किसी युवक से बात करने पर पिता नाराज था। वारदात का पता लगने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो किशोरी मृत मिली। उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि गांव निवासी नजाकत की बेटी किसी युवक से बातचीत करती थी, जो नजाकत को नागवार गुजर रहा था। इसे लेकर घर में विवाद चल रहा था। बुधवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि नजाकत अपनी पुत्री को बेरहमी से पीट रहा है। पुलिस पहुंची तो किशोरी घर में मृत मिली। उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया

मृतका के मामा मतलूब निवासी आशियाना कॉलोनी, नगीना ने तहरीर देते हुए पिता नजाकत पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। थानाध्यक्ष अवनीत मान ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। थाना नगीना क्षेत्र के गांव बिंजाहेंडी में किशोरी की हॉरर किलिंग के मामले में पुलिस ने मामा की तहरीर पर आरोपी पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाना आया है। वहीं, गांव में घटना को लेकर शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है।

पड़ोस के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था

ग्रामीणों के मुताबिक किशोरी का पड़ोसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब 15 दिन पहले परिजनों ने उसे युवक से मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया था। परिजनों ने लड़की को समझाया था और युवक को भला-बुरा कहा था। प्रेमी को भला बुरा कहने पर किशोरी नाराज चल रही थी। पड़ोसियों के मुताबिक दो दिन पहले किशोरी ने युवक को मारने पर ऐतराज जताया था और उसी के साथ रहने की बात कही थी। इसके बाद से घर में लगातार तनाव बना हुआ था।

ये भी पढ़ें:यूपी में हॉरर किलिंग! भाई ने रस्सी से बहन का गला घोंट की हत्या, फिर शव कुचला
ये भी पढ़ें:हॉरर किलिंग! बहन के प्रेमी को भाइयों ने मिलकर उतारा मौत के घाट, एक गिरफ्तार

समझाने पर नहीं मानी किशोरी, पिता ने कर दी हत्या

बताया जा रहा है कि परिजन किशोरी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी हुई थी। इसी बात को लेकर पिता ने किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामा मतलूब की तहरीर पर आरोपी पिता नजाकत के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाना मौत का कारण आया है।

ये भी पढ़ें:सरिया से मां-भाई को मार डाला; गांववाले बोले- सबको मार देगी, डबल मर्डर से सनसनी

आरोपी की 5 बेटियां, एक बेटा

पुलिस के अनुसार आरोपी पिता नजाकत के छह बच्चे हैं, जिनमें पांच बेटियां और एक बेटा शामिल हैं। आरोपी पिता एक बेकरी पर काम करता है। नगीना थानाध्यक्ष अवनीत मान का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। किशोरी के परिवार में चार बहनें और एक भाई है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में शोक व्याप्त है। चर्चा है कि जिस युवक से लड़की बात करती थी, वह भी उनके परिवार का ही है लेकिन नजाकत को उससे बेटी का बात करना कतई पसंद नहीं था।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।