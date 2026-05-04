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प्लास्टिक के डिब्बे में मुंह ठूंसकर फेंकी बेटी; नाले में मिला शव, आगरा में इंसानियत तार-तार

May 04, 2026 10:16 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, आगरा
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सीसीटीवी में एक ई रिक्शा कैद हुआ था। आशंका है कि शव उसी में बैठे किसी शख्स ने फेंका था। नाले में नवजात बच्ची का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। बच्ची के नार पर कॉर्ड क्लैंपिंग लगी हुई थी। मासूम का मुंह प्लास्टिक के बड़े डिब्बे के अंदर था। धड़ बाहर निकल रहा था। धूप की वजह से खाल जल गई थी।

प्लास्टिक के डिब्बे में मुंह ठूंसकर फेंकी बेटी; नाले में मिला शव, आगरा में इंसानियत तार-तार

आगरा में नीम दरवाजा फ्रीगंज रेलवे पुल (कोतवाली) के पास रविवार की शाम एक नवजात कन्या का शव नाले में मिलने से खलबली मच गई। बच्ची का मुंह प्लास्टिक डिब्बे के अंदर था। धड़ बाहर निकल रहा था। यह देख लोगों के होश उड़ गए। सीमा विवाद के चलते डेढ़ घंटे तक शव मौके पर ही रहा। बाद में पाय चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीसीटीवी में एक ई रिक्शा कैद हुआ था।

प्लास्टिक के डिब्बे में सिर, धड़ बाहर

आशंका है कि शव उसी में बैठे किसी व्यक्ति ने फेंका था। शाम करीब चार बजे नाले में नवजात बच्ची का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। बच्ची के नार पर कॉर्ड क्लैंपिंग लगी हुई थी। वह निर्वस्त्र थी। मासूम का मुंह प्लास्टिक के बड़े डिब्बे के अंदर था। धड़ बाहर निकल रहा था। धूप की वजह से खाल जल गई थी। शव नीला पड़ा गया था। एक आंख भी अजीब हो गई थी।

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जन्म के कुछ देर बाद शव को फेंका

शव देखकर पुलिस मान रही है कि बच्ची के जन्म को ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। जन्म के कुछ घंटे बाद ही शव को फेंक दिया गया है। घरवालों के अलावा यह कोई नहीं कर सकता। जन्म के कुछ देर बाद ही बच्ची की मौत हो गई होती तो परिजन शव का अंतिम संस्कार करते। इस तरह शव फेंकने के पीछे वजह को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

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मौके पर जमा लोग बोल रहे थे कि लोकलाज के भय से नवजात को इस तरह फेंका गया। वह बच नहीं जाए इसलिए मुंह डिब्बे में ठूंस दिया गया। पुलिस को छानबीन करनी चाहिए। यह मामला हत्या का भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि किसी को बेटी नहीं चाहिए हो। बेटी पैदा हुई तो जन्म के बाद मार दी। शव को ठिकाने लगा दिया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में साफ होगी वजह

पुलिस ने बताया कि शव पर सबसे पहले एक कूंडा बीनने वाली की नजर पड़ी। वह बुरी तरह घबरा गया। शोर मचाया। पुलिस को बुलाया। पाय चौकी पास में ही है। चौकी वाले घटना स्थल दूसरी चौकी क्षेत्र का बताने लगे। कुछ देर विवाद की स्थिति रही। बाद में शव को मौके से पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ होगी।

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कूड़ा बीनने वालों ने नहीं देखा होता तो कुत्ते खा जाते

कूडा बीनने वाला शव को नहीं देखता तो उसे कुत्ते नोंचने लगगे। कुत्ते वहां मंडराने लगे थे। पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले थे। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब दो बजे इस जगह से एक ई रिक्शा गुजरा था। आशंका है कि ई रिक्शा में सवाल किसी व्यक्ति ने शन को नाले में फेंका है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। लोग तरह-तरह की बात कर रहे हैं।

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