बेटी के अश्लील फोटो वाली डीपी और स्टेटस, पिता के व्हाट्सएप पर अचानक आने लगे भद्दे मैसेज

मेरठ के एक गांव में कोई अज्ञात शख्स एक लड़की के पिता को उनकी बेटी के अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर भेज रहा है। आरोपी ने इन्हीं फोटो को अपने व्हाट्सएप की डीपी और स्टेटस पर भी लगाया है। बदनामी होने पर उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, मेरठWed, 27 Aug 2025 07:01 AM
यूपी के मेरठ में एक पिता के साथ किसी ने शर्मनाक खेल खेला है। वह अनजान नंबर से लड़की के पिता के व्हाट्सएपर उसकी बेटी की अश्लील तस्वीरें भेज रहा है। जिस नंबर से ये तस्वीरें आ रही हैं उसकी डीपी और स्टेटस पर भी वही तस्वीरें लगी हैं। बेटी की ऐसी तस्वीरें देख गुस्से और दुख में डूबे बुजुर्ग पिता ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

यह घटना मेरठ के लोहियानगर के एक गांव की है। लड़की के पिता के मुताबिक कोई अज्ञात शख्स उनकी बेटी के अश्लील फोटो व्हाट्सएप पर भेज रहा है। आरोपी ने इन्हीं फोटो को अपने व्हाट्सएप की डीपी और स्टेटस पर भी लगाया है। बदनामी होने पर उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है।

लोहियानगर के बजोट गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि उनके मोबाइल पर 24 अगस्त को किसी अज्ञात आरोपी ने अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर बेटी की अश्लील फोटो भेजने शुरू किए। आरोपी ने इन फोटो को अपने स्टेटस पर भी लगाया है। आरोपी को कॉल किया गया, लेकिन फोन नहीं उठाया। साथ ही आरोपी लगातार मैसेज भेजता रहा और बताता रहा ये फोटो बाकी लोगों को भी वायरल कर दिए हैं।

बेटी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि कभी इस तरह के कोई फोटो नहीं लिए। इसके बाद थाना पुलिस को पीड़ित की ओर से शिकायत की। आरोप लगाया कि उनके परिवार को बदनाम करने के लिए आरोपी ने ऐसा किया है, साथ ही चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे परिवार को आत्महत्या करनी पड़ेगी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू की है। वहीं प्रकरण में सर्विलांस और साइबर टीम से भी मदद मांगी है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि महिला अपराध की शिकायत पर तुरंत मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक टीम को आरोपी की तलाश में लगाया गया है।

