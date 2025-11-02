बेटी की हालत बिगड़ी तो एंबुलेंस से गोद में लेकर दौड़े परिवारवाले, वीडियो देख जाम खुलवाने पहुंची पुलिस

संक्षेप: बीच सड़क पर वाहनों को लगाकर सब्जी उतारने के कारण जाम लगा था। जाम में एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस फंस गई। एंबुलेंस में 20 साल की एक लड़की को अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसकी हालत बिगड़ने लगी। तब परिवारीजन उसे एम्बुलेंस से उतार कर गोद में लेकर आगे बढ़ते हुए एक ऑटो की मदद से सीएचसी पहुंचे।

यूपी के देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में रविवार की सुबह सड़क पर लगे जाम में एक एंबुलेंस फंस गई। एंबुलेंस में 20 साल की अपनी बेटी की हालत बिगड़ती देख परिवारवालों का सब्र जवाब दे गया। वे बेटी को गोद में लेकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। गनीमत रही कि थोड़ी दूर आगे जाम से बाहर उन्हें एक ऑटो मिल गया जिससे वे वक्त पर बेटी को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा सके, जहां बेटी का इलाज किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सलेमपुर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन रोड पर बीच सड़क पर वाहनों को लगाकर सब्जी उतारने के कारण यह जाम लगा था। जाम में एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस फंस गई। एंबुलेंस में 20 साल की एक लड़की को अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिवारवालों ने बताया कि कमजोरी के चलते रविवार की सुबह बेटी को अचानक चक्कर आ गया था और वह गिर गई थी।

परिवार के लोग एंबुलेंस से उसे इलाज के लिए सीएचसी सलेमपुर ले जा रहे थे। एम्बुलेंस अभी उपनगर के गांधी चौक पहुंची थी कि गांधी चौक से रेलवे स्टेशन रोड में वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर सब्जी उतारने के वजह से जाम में फंस गई। इस दौरान एंबुलेंस में बेटी की हालत बिगड़ने लगी। उसकी हालत बिगड़ती देख परिवारीजन उसे एम्बुलेंस से उतार कर गोद में लेकर आगे बढ़ते हुए एक ऑटो की मदद से सीएचसी पहुंचे। सीएचसी में डॉक्टरों ने लड़की का इलाज किया।

परिवारवाले जब बेटी को गोद में लिए अस्पताल की ओर दौड़े तो कुछ लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। उन्हीं में से किसी ने बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस की मोबाइल टीम वहां पहुंच गई। पुलिस ने जाम को हटवाते हुए सड़क खाली कराई। पुलिस ने बीच सड़क सब्जी उतार रहे आठ वाहनों का चालान काटा। जाम की वजह से कई लोगों की ट्रेन भी छूट गई।