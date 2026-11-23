फतेहपुर में यमुना नदी में मिले 17 वर्षीय किशोरी प्राची सिंह के शव की पहचान के बाद हत्या का खुलासा हुआ है। आरोप है कि पिता के खाते से मां के खाते में 50 हजार रुपये भेजने पर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर रविवार को आरोपी माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया।

फतेहपुर, संवाददाता: यमुना में मिले किशोरी के शव की शिनाख्त के साथ पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पिता के खाते से मां के खाते में 50 हजार रुपये भेजने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रविवार को आरोपित माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, 19 नवंबर को दरियाबाद श्मशान घाट के पास एक किशोरी का शव यमुना नदी में मिला था। शव की पहचान 17 वर्षीय प्राची सिंह पुत्री जितेंद्र सिंह निवासी बारा के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राची की गला घोटने और सिर पर चोटों से मौत की पुष्टि हुई। इस पर दरोगा अविनाश यादव ने हत्या में केस दर्ज कराया।

थाना प्रभारी प्रमोद शुक्ला ने बताया कि पिता जितेंद्र सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि प्राची ने 50 हजार रुपये मेरे खाते से अपनी मां सुधा के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। इसी से घर में विवाद हुआ था। अब तक की जांच और पूछताछ में पता चला कि जितेंद्र ने बेटी का गला घोटकर उसे कुएं में फेंक दिया। इसके बाद रात में ही पत्नी सुधा के साथ शव को बाहर निकाला और हादसा बता यमुना में बहा दिया। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि केस दर्ज कर माता-पिता से पूछताछ की जा रही बेटी प्राची की मौत को हादसा बताकर मामला खत्म हो गया था। पुलिस भी गांव पहुंचकर लौट आई थी, लेकिन एसपी के पास पहुंची एक अनजान फोन कॉल ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। इसके बाद जांच शुरू हुई तो मौत के पीछे छिपी हत्या की कहानी सामने आ गई।

हत्या को हादसा बताने की कोशिश प्राची की मौत के मामले में पुलिस की शुरुआती पड़ताल भी कम सवाल नहीं खड़े कर रही है। 10 नवंबर को जब बारा गांव में किशोरी की मौत की सूचना मिली तो पुलिस टीम गांव पहुंची थी। परिजनों से बातचीत की और अंतिम संस्कार की जानकारी लेकर वापस लौट आई। उस वक्त मौत की परिस्थितियों को लेकर गहराई से पड़ताल नहीं की गई। इसके बाद 19 नवंबर को दरियाबाद श्मशान घाट के पास यमुना में एक युवती का शव मिलने से मामला फिर सामने आया। पीएम रिपोर्ट में गला घोटने और सिर में चोट की बात सामने आई तो पहले बताई गई मौत की वजह पर सवाल खड़े हो गए।