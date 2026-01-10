Hindustan Hindi News
मां-बाप के खाने में रोज नींद की दवा मिलाती थी बेटी, प्रेमी संग बिताती थी रात; ऐसे खुला राज

मां-बाप के खाने में रोज नींद की दवा मिलाती थी बेटी, प्रेमी संग बिताती थी रात; ऐसे खुला राज

संक्षेप:

Jan 10, 2026 04:18 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गांव के ही एक युवक ने प्रेमजाल में फंसाकर 15 वर्षीय किशोरी से खतरनाक साजिश में शामिल कराया। आरोप है कि युवक के कहने पर किशोरी प्रतिदिन अपने माता-पिता के खाने में दवा मिलाती थी, ताकि वे रात में गहरी नींद में चले जाएं और वह चुपचाप घर से निकलकर उससे मिलने जा सके। यह सिलसिला कब से चल रहा था माता-पिता को इसका कोई अंदाज नहीं लेकिन एक रात भेद खुलने के बाद सब हैरान रह गए।

परिवारीजनों के अनुसार किशोरी के व्यवहार में बदलाव और रात-रात भर घर से गायब रहने पर उन्हें शक हुआ। संदेह के चलते एक दिन माता-पिता ने भोजन नहीं किया। उस रात उन्हें नींद भी नहीं आई। उस रात को किशोरी जब घर से बाहर निकलकर युवक से मिलने जा रही थी, तभी पिता ने उसका पीछा किया और आरोपी युवक को मौके पर पकड़ लिया।

खुद को घिरता देख आरोपी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। बेटी और उस युवक के रोज इस तरह मिलने के बारे में जानकार परिवार के लोग सन्न रह गए। देर तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें? बाद में वे थाने पहुंचे।

पीड़िता की मां की तहरीर पर गुलरिहा पुलिस ने आरोपी वीरू निषाद पुत्र छोटेलाल के खिलाफ छेड़खानी, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों ने बताया कि आरोपी युवक ने किशोरी को मोबाइल फोन देकर बातचीत शुरू की थी और धीरे-धीरे उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया।

इसके बाद उसने रात में मिलने के लिए माता-पिता को बेहोश करने की साजिश रची। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

