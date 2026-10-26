Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बेटी के लव अफेयर में रोड़ा बने पिता; प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला, बक्से में शव छिपाया

By sandeep
इटावा
Follow us on Google News
share

इटावा में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर बेटी पूजा और उसके प्रेमी पर सिक्योरिटी गार्ड श्याम सुंदर (55) की हत्या का आरोप है। दोनों ने शव कमरे में बक्से में छिपा दिया। बदबू आने पर पुलिस ने शव बरामद किया। एसएसपी के मुताबिक, पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है।

In Etawah, a daughter, along with her lover, murdered her father
इटावा में बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या की

इटावा, संवाददाता: शहर में दुस्साहसिक वारदात सामने आई है। प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर बेटी और उसके प्रेमी ने सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर शव कमरे में बक्से में छिपा दिया। बदबू आने पर पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश बरामद कर ली। मृतक की बड़ी बेटी ने पांच दिन से लापता छोटी बहन और उसके प्रेमी पर कत्ल करने का आरोप लगाया था। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। सिविल लाइंस में टीबी अस्पताल के पास कांशीराम कॉलोनी में 55 साल के श्याम सुंदर कठेरिया अपनी छोटी बेटी पूजा के साथ रहते थे।

बेटी ने प्रेमी के साथ पिता की हत्या की

दो दिनों से कॉलोनी में लोग बदबू फैलने से परेशान थे। रविवार को यहां रहने वाली हसीना बेगम ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर देखा तो कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा और अंदर जाकर कमरे में रखा बक्सा खोला तो होश उड़ गए। उसमें श्याम सुंदर का क्षत-विक्षत शव पड़ा था। हालांकि शरीर पर चोट के निशान नहीं दिखे। पुलिस ने जसवंतनगर के भीखनपुर में रहने वाली श्याम सुंदर की बड़ी बेटी काजल को को सूचना दी, जिसके बाद उसने शिनाख्त की। पुलिस को पता चला कि चार दिन से न तो कमरा खुला और न ही पूजा कहीं दिखाई दी।

ये भी पढ़ें:घर से भगाकर ले गए प्रेमी ने ही प्रेमिका को मार डाला; कैश-गहने लेकर भागी थी
ये भी पढ़ें:बेटी को सौतन से छुटकारा दिलाने के लिए मर्डर,बाप ने दामाद की प्रेमिका को मार डाला

बेटी के प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे थे पिता

एसपी सिटी बबिता सिंह के मुताबिक पुलिस ने बंद कमरे का ताला तोड़कर बक्से से शव बरामद किया है। शव काफी सड़ा-गला है। हत्या करके शव को बक्से में छिपाया गया। वहीं, एसएसपी के मुताबिक पूजा और उसके प्रेमी ने पूछताछ में बताया कि दोनों के प्रेम प्रसंग में श्याम सुंदर बाधा बन रहे थे। पूजा ने प्रेमी से कहा था कि अगर उसे पाना है तो बाप को रास्ते से हटा दो, इसके बाद दोनों ने श्याम सुंदर को मौत के घाट उतार दिया।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News love affair crime Love Affair अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsUP Newsबेटी के लव अफेयर में रोड़ा बने पिता; प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला