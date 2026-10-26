बेटी के लव अफेयर में रोड़ा बने पिता; प्रेमी के साथ मिलकर मार डाला, बक्से में शव छिपाया

इटावा में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर बेटी पूजा और उसके प्रेमी पर सिक्योरिटी गार्ड श्याम सुंदर (55) की हत्या का आरोप है। दोनों ने शव कमरे में बक्से में छिपा दिया। बदबू आने पर पुलिस ने शव बरामद किया। एसएसपी के मुताबिक, पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है।

इटावा, संवाददाता: शहर में दुस्साहसिक वारदात सामने आई है। प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर बेटी और उसके प्रेमी ने सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर शव कमरे में बक्से में छिपा दिया। बदबू आने पर पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश बरामद कर ली। मृतक की बड़ी बेटी ने पांच दिन से लापता छोटी बहन और उसके प्रेमी पर कत्ल करने का आरोप लगाया था। एसएसपी ने बताया कि पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है। सिविल लाइंस में टीबी अस्पताल के पास कांशीराम कॉलोनी में 55 साल के श्याम सुंदर कठेरिया अपनी छोटी बेटी पूजा के साथ रहते थे।

बेटी ने प्रेमी के साथ पिता की हत्या की दो दिनों से कॉलोनी में लोग बदबू फैलने से परेशान थे। रविवार को यहां रहने वाली हसीना बेगम ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर देखा तो कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़ा और अंदर जाकर कमरे में रखा बक्सा खोला तो होश उड़ गए। उसमें श्याम सुंदर का क्षत-विक्षत शव पड़ा था। हालांकि शरीर पर चोट के निशान नहीं दिखे। पुलिस ने जसवंतनगर के भीखनपुर में रहने वाली श्याम सुंदर की बड़ी बेटी काजल को को सूचना दी, जिसके बाद उसने शिनाख्त की। पुलिस को पता चला कि चार दिन से न तो कमरा खुला और न ही पूजा कहीं दिखाई दी।