प्रतापगढ़ में 68 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बहू ने पहले शराब में नींद की गोली मिलाई, फिर सो रहे ससुर के सीने पर बैठकर करीब आधे घंटे तक गला दबाए रखा। इस वारदात में उसकी 14 वर्षीय बेटी ने भी साथ दिया।

प्रतापगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के प्रतापगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां गुरुवार रात घर के बरामदे में सोते समय 68 वर्षीय हरीलाल वर्मा की उसकी बहू ने ही 14 साल की बेटी के सहयोग से गला दबाकर हत्या की थी। करीब आधे घंटे तक उसके ऊपर बैठकर गला दबाए रही। इसमें उसकी सबसे बड़ी बेटी ने भी सहयोग किया। मौत के बाद बहू लोगों को देखकर विलाप भी करती रही। हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए उसे गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। वहीं, आरोपी नातिन भी गिरफ्तारी की गई।

ये घटना अंतू थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मौरहा गांव का है। हरीलाल वर्मा की पत्नी चंडीगढ़ गई थी। शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे तक हरीलाल सोकर नहीं उठे तो उसकी मौत की जानकारी हो सकी। एक शादी में शामिल होने लिए चंडीगढ़ से आ रहा बेटा दिनेश कुछ ही देर बाद घर पहुंच गया। शुक्रवार शाम पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की रिपोर्ट आई, लेकिन परिजनों ने शव लेकर घर पहुंचते ही उसे दफन कर दिया। वृद्ध की गला दबाकर हत्या का खुलासा होने के बाद बहू संगीता और 14 साल की नाबालिग नातिन का जेल जाना तय हो गया तो परिवार की कई महिलाएं थाने पहुंच गईं। संगीता का पति दिनेश भी वहां पहुंच गया। मां-बेटी दोनों थाने के एक चबूतरे पर बैठकर आंसू बहाती रहीं। बाहर मौजूद महिलाएं भी उन्हें देखकर सुबकती रहीं। संगीता का पति दिनेश भी दोनों को देखकर बाहर फूट फूट कर रोता रहा।

थाने पहुंचते ही नातिन ने बता दी सारी कहानी कल्याणपुर मौरहा में हरीलाल वर्मा का शव दफन होते ही पुलिस उसकी बहू और 14 साल की बड़ी नातिन को साथ लेकर थाने पहुंच गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, थाने पहुंचते ही नातिन रोने लगी। वह खुद ही गलती मानने लगी और सारी कहानी बता दिया। वह गलती मानते हुए माफी मांगने लगी। उसकी मां संगीता ने भी शराब में नींद गोली मिलाने, मछली खुद ही बनाकर खिलाने के बाद गला दबाकर मारने की बात स्वीकार की। सूत्रों के अनुसार, उसने बताया कि वह सीने पर चढ़कर करीब आधे घंटे तक उसका गला दबाए रही। पुलिस ने संगीता को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। जबकि उसकी नाबालिग बेटी को बाल सुधार गृह भेजा गया।