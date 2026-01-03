ससुर के सहकर्मी से बहू की फोन पर होने लगी बात, रात में इस हाल में पकड़े गए दोनों; मचा बवाल

संक्षेप: युवक और युवती के ससुर एक जगह काम करते थे। युवती के ससुर से युवक ने किसी तरह मोबाइल से नंबर निकाल लिया और युवती से बात करने लगा। दोनों की बातचीत प्रेम प्रसंग में बदल गई। शादीशुदा महिला के प्रेम में बेकाबू प्रेमी एक रात चुपके से उसके घर पहुंच गया। दोनों आपत्तिजनक हाल में पकड़े गए।

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक बहू का अपने ससुर के सहकर्मी से अफेयर हो गया। सहकर्मी ने ससुर के मोबाइल से किसी तरह बहू का नंबर निकाल उससे फोन पर बात की। फिर बात करते-करते दोनों का एक-दूसरे से संपर्क हो गया। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए और फिर मुलाकात करने एक रात प्रेमी, प्रेमिका के घर पहुंच गया। दोनों रात में आपत्तिजनक हाल में पकड़े गए। रंगे हाथों पकड़े जाने पर ससुर का सहकर्मी माफी मांगने लगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

घरवालों ने उसे जमकर कोसने के बाद छोड़ दिया। इसके बाद बहू को समझाने की कोशिश की। घरवालों ने बहू के मायके वालों को भी इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद बवाल मच गया। मायकेवालों ने ससुराल वालों पर बेटी को बदनाम करने का आरोप लगाया और झगड़ा शुरू हो गया। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस-थाने की नौबत आ गई।

घटना महाराजगंज के सोनौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार यहां के एक गांव में युवक और युवती के ससुर एक जगह काम करते थे। युवती के ससुर से युवक ने किसी तरह मोबाइल से नंबर निकाल लिया और युवती से बात करने लगा। कुछ दिनों में दोनों की बातचीत प्रेम प्रसंग में बदल गई। शादीशुदा महिला के प्रेम में बेकाबू प्रेमी एक रात चुपके से उसके घर पहुंच गया। दोनों घर में आपत्तिजनक हाल में थे। इसी दौरान घरवालों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने उसी हाल में दोनों को पकड़ लिया।