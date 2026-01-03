Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsdaughter in law starts talking to her father in law s colleague on mobile both caught objectionable situation at night
ससुर के सहकर्मी से बहू की फोन पर होने लगी बात, रात में इस हाल में पकड़े गए दोनों; मचा बवाल

संक्षेप:

संक्षेप:

युवक और युवती के ससुर एक जगह काम करते थे। युवती के ससुर से युवक ने किसी तरह मोबाइल से नंबर निकाल लिया और युवती से बात करने लगा। दोनों की बातचीत प्रेम प्रसंग में बदल गई। शादीशुदा महिला के प्रेम में बेकाबू प्रेमी एक रात चुपके से उसके घर पहुंच गया। दोनों आपत्तिजनक हाल में पकड़े गए।

Jan 03, 2026 07:35 pm ISTAjay Singh संवाददाता, महाराजगंज
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक बहू का अपने ससुर के सहकर्मी से अफेयर हो गया। सहकर्मी ने ससुर के मोबाइल से किसी तरह बहू का नंबर निकाल उससे फोन पर बात की। फिर बात करते-करते दोनों का एक-दूसरे से संपर्क हो गया। दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए और फिर मुलाकात करने एक रात प्रेमी, प्रेमिका के घर पहुंच गया। दोनों रात में आपत्तिजनक हाल में पकड़े गए। रंगे हाथों पकड़े जाने पर ससुर का सहकर्मी माफी मांगने लगा।

घरवालों ने उसे जमकर कोसने के बाद छोड़ दिया। इसके बाद बहू को समझाने की कोशिश की। घरवालों ने बहू के मायके वालों को भी इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद बवाल मच गया। मायकेवालों ने ससुराल वालों पर बेटी को बदनाम करने का आरोप लगाया और झगड़ा शुरू हो गया। मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस-थाने की नौबत आ गई।

घटना महाराजगंज के सोनौली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार यहां के एक गांव में युवक और युवती के ससुर एक जगह काम करते थे। युवती के ससुर से युवक ने किसी तरह मोबाइल से नंबर निकाल लिया और युवती से बात करने लगा। कुछ दिनों में दोनों की बातचीत प्रेम प्रसंग में बदल गई। शादीशुदा महिला के प्रेम में बेकाबू प्रेमी एक रात चुपके से उसके घर पहुंच गया। दोनों घर में आपत्तिजनक हाल में थे। इसी दौरान घरवालों को इसकी भनक लग गई। उन्होंने उसी हाल में दोनों को पकड़ लिया।

मिली जानकारी के अनुसार युवती के ससुराल पक्ष के लोगों ने प्रेमी को डांट-डपटकर छोड़ दिया। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने बहू को समझाया-बुझाया। उन्होंने बहू के मायके पक्ष को भी इसकी जानकारी दे दी, लेकिन मायका पक्ष ने उल्टे बेटी को आरोपित करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इससे दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। मामला पुलिस तक पहुंच गया। इस बारे में सोनौली के थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मामला जानकारी में है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जो भी बातें प्रकाश में आएंगी उनके आधार पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

