बहू ने खुद को लगाई आग तो सास ने खा लिया जहर, घरेलू कलह में मचा कोहराम; मची चीख-पुकार
पति के निधन के बाद प्रियांशी के अभिकेत यादव पुत्र अतर सिंह से प्रेम संबंध हो गए। दोनों ने साल- 2021 में प्रेम विवाह कर लिया था। बताया जाता है कि इस विवाह का दोनों परिवारों की ओर से विरोध किया जा रहा था। घर में अक्सर तनाव और सास-बहू के बीच विवाद होता रहता था।
UP News : उत्तर प्रदेश के बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के ग्राम गल्लाखेड़ी में सास-बहू के बीच हुए घरेलू विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। विवाद के बाद बहू ने कथित रूप से खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा ली, जबकि सास ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। घटना से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।
थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि ग्राम आलमपुरी कैंची, थाना नौगावां सादात जनपद अमरोहा निवासी प्रियांशी पुत्री केहर सिंह का विवाह वर्ष 2016 में थाना कांठ क्षेत्र के शाहपुरा निवासी सुनील कुमार से हुआ था। वर्ष 2020 में गंभीर बीमारी के चलते सुनील की मृत्यु हो गई थी। प्रियांशी के दो पुत्र देव (6 वर्ष) और दिव्यांश (8 वर्ष) हैं, जो वर्तमान में अपने नाना के यहां रहते हैं। पति की मृत्यु के बाद प्रियांशी के ग्राम गल्लाखेड़ी निवासी अभिकेत यादव पुत्र अतर सिंह से प्रेम संबंध हो गए। दोनों ने वर्ष 2021 में प्रेम विवाह कर लिया था। बताया जाता है कि इस विवाह का दोनों परिवारों की ओर से विरोध किया जा रहा था, जिसके चलते घर में अक्सर तनाव और सास-बहू के बीच विवाद होता रहता था।
पुलिस के अनुसार मंगलवार रात प्रियांशी और उसकी सास मिथिलेश घर की छत पर सो रही थीं। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर प्रियांशी नीचे आ गई और कथित रूप से अपने ऊपर तेल छिड़ककर आग लगा ली। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाकर उसे बचाया। इसी बीच सास मिथिलेश ने भी छत पर जाकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।
मिथिलेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्योहारा से जिला अस्पताल बिजनौर रेफर कर दिया गया। वहीं गंभीर रूप से झुलसी प्रियांशी को पहले नूरपुर क्षेत्र में चिकित्सक को दिखाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल बिजनौर और बाद में बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। थाना पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें