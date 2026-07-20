भरी पंचायत में बहू ने सास के अफेयर की खोली पोल, बौखलाए प्रेमी ने जिंदा जलाने की कोशिश की

बागपत में पंचायत के दौरान बहू ने अपनी चचिया सास और उसके कथित प्रेमी के संबंधों का खुलासा कर दिया। आरोप है कि पंचायत के बाद युवक ने महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वह माचिस छीनकर भाग निकली। पुलिस ने मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

बागपत के एक गांव में रविवार सुबह हुई पंचायत में महिला ने अपनी चचिया सास और उसके प्रेमी का राज खोल दिया। इस पर पंचायत में हंगामा हो गया। आरोप है कि कुछ देर बाद ही महिला पर उसकी चचिया सास के प्रेमी ने पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले करने का प्रयास किया। महिला माचिस छीनकर वहां से भाग गई और अपनी जान बचाई। महिला ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। महिला ने बताया कि उसके परिवार के सदस्य सोनीपत जिले के एक गांव की फैक्ट्री में काम करते हैं और वहीं किराए पर रहते हैं। उसके चचिया ससुर और सास के साथ गांव का एक युवक भी रहता है। एक सप्ताह पहले वह सोनीपत के गांव में अपनी चचिया सास के कमरे में गई तो वह अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में मिली। दोनों ने उसे धमकाकर चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद उसने परिवार वालों को जानकारी दी। शनिवार को सोनीपत से सभी अपने गांव में आ गए।

बहू ने किया सास के अफेयर का खुलासा रविवार सुबह दोनों पक्षों की पंचायत हुई। महिला ने बताया कि पंचायत में उसने दोनों के प्रेम संबंधों का खुलासा कर दिया। पंचायत के बाद वह घर आकर चाय बना रही थी, तभी चचिया सास का प्रेमी हाथ में पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पहुंच गया। उसने उस पर पेट्रोल उड़ेल दिया और जेब से माचिस निकालकर जलाने लगा। तभी वह माचिस छीनकर वहां से भाग निकली। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जिला अस्पताल में महिला का मेडिकल कराया। सीओ शुकन्या शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी को मृत बताकर प्रेमिका से निकाह वहीं दूसरे एक अन्य मामले में पत्नी को मृत बताकर प्रेमिका से किया निकाह करने की बात सामने आई है। लोनी निवासी महिला ने बताया की वह ट्रॉनिका सिटी में जींस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती है। डेढ़ साल पहले उसकी मुलाक़ात सिंघावली अहीर क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति से हुई थी, जो उसी फैक्ट्री में कारीगर था। महिला के पति की छह महीने पहले मृत्यु हो गई थी। व्यक्ति ने उसे बताया की उसकी पत्नी भी मर चुकी है और उसके दो लड़के है। हम दोनों छह माह तक एक साथ रहे और फिर निकाह कर लिया। महिला ने बताया कि कुछ दिन पूर्व प्रेमी ने उसे बहकाकर उसका लोनी स्थित मकान भी बिकवा दिया था। चार दिन पहले व्यक्ति कुछ काम का बहाना कर अपने गांव चला आया और फोन भी बंद कर लिया।