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सास को बचाने दौड़ी बहू की भी करंट से मौत; एक साथ सुपुर्द-ए-खाक, परिवार में पसरा मातम

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, शामली
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शामली के कसेरवा कला गांव में दर्दनाक हादसा हुआ। बल्ब जलाते समय 80 वर्षीय बतून करंट की चपेट में आ गईं। उन्हें बचाने पहुंची 47 वर्षीय बहू खुशनुमा को भी करंट लग गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने कार्रवाई से इनकार कर शव सुपुर्द-ए-खाक कर दिए।

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शामली जिले के आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव कसेरवा कला में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में सास और बहू की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब वृद्धा घर में बल्ब जलाने का प्रयास कर रही थीं। उन्हें करंट लगने पर बचाने के लिए दौड़ी बहू भी बिजली की चपेट में आ गई। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार, गांव कसेरवा कला निवासी 80 वर्षीय बतून पत्नी शेरदीन अपनी 47 वर्षीय बहू खुशनुमा पत्नी रोजू के साथ घर के नीचे वाले कमरे में सो रही थीं। परिवार के अन्य सदस्य अलग-अलग जगहों पर सोए हुए थे।

सास को बचाने में बहू में की भी मौत

शनिवार सुबह बतून की नींद खुली तो उन्होंने कमरे में लगा बल्ब जलाने का प्रयास किया। बताया गया कि बल्ब का बिजली का तार बाहर निकला हुआ था और उसमें करंट उतर आया था। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वह करंट की चपेट में आ गईं। सास को करंट लगने पर बहू खुशनुमा उन्हें बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन वह भी बिजली के संपर्क में आ गई। करंट का झटका इतना तेज था कि दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजनों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी।

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खुले तार के चलते हुआ हादसा

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग के पटवारी मौके पर पहुंचे और आवश्यक जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घर में बिजली की खराब वायरिंग और खुले तार के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली, लेकिन परिवार ने किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया।

सास-बहू एक साथ हुए सुपुर्द-ए-खाक

इसके बाद दोनों महिलाओं के शवों को बिना पोस्टमार्टम के गांव के कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। बताया गया कि मृतका खुशनुमा के नौ बच्चे हैं, जिनमें से सात की शादी हो चुकी है। इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों ने भी घटना पर गहरा दुख जताया और घरों में बिजली के खुले तारों व खराब वायरिंग को समय रहते ठीक कराने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

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