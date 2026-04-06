बहू का शव कुएं में मिला, ससुर की पेड़ से लटकी मिली लाश; ललितपुर में दो मौतों से हड़कंप

ललितपुर के जखौरा थाना क्षेत्र के मनगुवां गांव में रविवार सुबह एक ही परिवार में दो मौत से हड़कंप मच गया। बहू का शव कुएं में मिला, जबकि उसके ससुर का शव पेड़ से लटका मिला। ग्रामीणों की मदद से कुएं से जसोदा का शव और पेड़ से रामचरन का शव नीचे उतारा गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

ललितपुर जिले के जखौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मनगुआं में दो दिन से लापता बहू और ससुर के शव रविवार को मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ससुर की लाश जहां पेड़ से लटकी मिली वहीं बहू का शव एक किलोमीटर दूर कुएं में उतराता दिखा। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी तक दोनों की मौत की किसी तरह की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस के अनुसार जखौरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मनगुआं निवासी 27 वर्षीय जसोदा पत्नी शेर सिंह उर्फ शेरू सहरिया दो दिन से घर से लापता थी। परिजन उसकी खोजबीन कर रहे थे। इधर रविवार सुबह ससुर 45 वर्षीय रामचरण घर से निकले और फिर वापस नहीं आए। परिजन दोनों की तलाश कर ही रहे थे कि गामीणों को गांव से बाहर एक पेड़ से तौलिए के सहारे रामचरण का शव लटकता दिखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जखौरा पुलिस को दी।

बहू और ससुर के शव मिलने से मचा हड़कंप पुलिस रामचरण के शव को उतरवाकर उसका पंचनामा भर ही रही थी कि तभी मौके से करीब एक किलोमीटर दूर उसकी पुत्रवधू जसोदा का शव कुएं में उतराता दिखाई देने की जानकारी मिली। पुलिस तत्काल कुएं के पास पहुंची और महिला के शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। दोनों शवों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

हादसा, हत्या या फिर सुसाइड? एक ही परिवार में दो मौत से हड़कंप मच गया। एक बहू का शव कुएं में मिला, जबकि उसके ससुर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों की मदद से कुएं से जसोदा का शव और पेड़ से रामचरन का शव नीचे उतारा गया। मृतका जसोदा की शादी वर्ष 2012 में हुई थी और उसके चार छोटे बच्चे हैं। इस घटना से परिवार और गांव में शोक का माहौल है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि ये हादसा है, हत्या है या फिर सुसाइड। प्रारंभिक जांच में दोनों मौतों के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच कर रही है।