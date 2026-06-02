सास अच्छी हो तो बहू भी श्रवण कुमार मिलती है, सिर पर टोकरी में बिठा करा दी 84 कोस ब्रज परिक्रमा

इस बार 16 मई को वट अमावस्या के मौके से शुरू हुई थी। आज के दौर में जब हर रिश्ता सवालों के घेरे में है, सास-बहू की ऐसी जोड़ी देखकर लोग हैरान भी हैं और भावुक भी। फिर उस टब को अपने सिर पर रखकर 84 कोसी परिक्रमा के लिए निकल पड़ी, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

UP News : कहते हैं कि जब सास अच्छी हो तो बहू भी श्रवण कुमार जैसी मिलती है। ऐसे समय में जब भोपाल के द्विशा शर्मा डेथ केस में रिटायर्ड जज सास और बहू के बीच विवाद और मौत का मामला सुर्खियों में है और इससे जुड़े विवरण लोगों को विचलित कर रहे हैं, तब उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल से सामने आई सास-बहू की ये तस्वीर हर किसी का ध्यान खींच रही है। लोगों के लिए ये एक नई मिसाल बन गई है। इस तस्वीर में काजल नाम की बहू ने अपनी बुजुर्ग सास चन्द्री देवी को टोकरी (प्लास्टिक के टब) में बैठाकर ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा करवा दी। चन्द्री देवी की उम्र 90 साल बताई जा रही है। हरियाणा के गांव हताना की रहने वाली काजल हरियाणवी सिंगर भी हैं।

ब्रज में 84 कोस यानी 252 किलोमीटर लंबी परिक्रमा पुरुषोत्तम मास (अधिकमास) में होती है। इस बार 16 मई को वट अमावस्या के मौके से शुरू हुई थी। आज के दौर में जब हर रिश्ता सवालों के घेरे में है, सास-बहू की ऐसी जोड़ी देखकर लोग हैरान भी हैं और भावुक भी। पैदल चलने में असमर्थ सास के लिए श्रवण कुमार बन गई बहू ने जिस तरह उन्हें एक टब में बैठाया और फिर उस टब को अपने सिर पर रखकर 84 कोसी परिक्रमा के लिए निकल पड़ी, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घोर कलयुग कहे जाने वाले इस दौर में त्रेता युग जैसी सेवा दुर्लभ है और जब ऐसे दुर्लभ दर्शन हो रहे हों तो भला कौन प्रभावित हुए बिना रह सकेगा।

हुआ क्या था? दरअसल, चन्द्री देवी की लंबे समय से ब्रज की 84 कोस परिक्रमा करने की इच्छा थी लेकिन ढलती उम्र में शरीर इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। उनके लिए इतनी लंबी पैदल यात्रा करना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन था। ऐसे में बहू काजल चौधरी भी अपनी सास की इच्छा पूरी करने के बारे में सोचा करती थी। काफी सोच-विचार के बाद सास की इस इच्छा को पूरी करने के लिए बहू काजल चौधरी ने कुछ ऐसा सोचा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काजल ने अपनी सास के आराम का ध्यान रखते हुए एक बड़ा सा टब मंगाया। उन्हें उस टब में बैठाया फिर सिर पर रखकर निकल पड़ीं 84 कोसी परिक्रमा के लिए।