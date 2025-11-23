Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDaughter in law beats father in law with slippers in tehsil premises video viral
तहसील परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा, अफसरों के सामने ही बहू ने ससुर को चप्पलों से पीटा

तहसील परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा, अफसरों के सामने ही बहू ने ससुर को चप्पलों से पीटा

संक्षेप:

कुशीनगर के खड्डा तहसील परिसर में एक बहू ने ससुर को चप्पल से पिटाई कर दी। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक परिवार में जमीन को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था।

Sun, 23 Nov 2025 10:39 PMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, कुशीनगर
share Share
Follow Us on

यूपी के कुशीनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां रविवार को खड्डा तहसील परिसर में एक बहू ने ससुर को चप्पल से पिटाई कर कर दी। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस के मुताबिक उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। लेकिन तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खड्डा तहसील परिसर में रविवार को एक बहू ने अपने 55 वर्षीय ससुर की पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक शनिवार की दोपहर में तहसील में बुजुर्ग रजिस्ट्रार के पास अपनी भूमि के विषय में कुछ कागजात सही करने आया था‌। कुछ देर में उसकी बहू आई, जो ससुर के काम से खुश नहीं थी। देखते-ही-देखते तहसील परिसर में दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। वहीं, नाराज बहू देखते ही देखते अपने ससुर की चप्पल से पिटाई करनी शुरू कर दी।

वहीं, मौके पर मौजूद अन्य फरियादी तमाशबीन बने रहे। किसी ने बीच बचाव नहीं किया। एसडीएम समेत राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया न ही किसी ने पुलिस को सूचना दी। वहीं, इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि सुनने में आया है, लेकिन थाने में इसकी सूचना नहीं है। पीड़ित द्वारा तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:महिला आयोग की टीम को देखते ही बाथरूम में घुसे सीएमओ, अंदर से लगा ली कुंडी

तारीख पर आ रही महिला को पति ने पीटा

उधर, एटा जिले के थाना जैथरा के गांव धुमरी की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि सात नवंबर को ससुरालीजनों से चल रहे वाद के मामले में तारीख करने आ रही थी। आरोप है कि ससुरालीजनों ने कचहरी रोड घेर लिया और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर गाली-गलौच की। विरोध पर पिटाई कर घायल कर दिया। जान से मारने की धमकी दी है। उधर, पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kushinagar News Kushinagar Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |