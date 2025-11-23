तहसील परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा, अफसरों के सामने ही बहू ने ससुर को चप्पलों से पीटा

संक्षेप: कुशीनगर के खड्डा तहसील परिसर में एक बहू ने ससुर को चप्पल से पिटाई कर दी। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक परिवार में जमीन को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था।

यूपी के कुशीनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां रविवार को खड्डा तहसील परिसर में एक बहू ने ससुर को चप्पल से पिटाई कर कर दी। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं पुलिस के मुताबिक उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। लेकिन तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खड्डा तहसील परिसर में रविवार को एक बहू ने अपने 55 वर्षीय ससुर की पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक शनिवार की दोपहर में तहसील में बुजुर्ग रजिस्ट्रार के पास अपनी भूमि के विषय में कुछ कागजात सही करने आया था‌। कुछ देर में उसकी बहू आई, जो ससुर के काम से खुश नहीं थी। देखते-ही-देखते तहसील परिसर में दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। वहीं, नाराज बहू देखते ही देखते अपने ससुर की चप्पल से पिटाई करनी शुरू कर दी।

वहीं, मौके पर मौजूद अन्य फरियादी तमाशबीन बने रहे। किसी ने बीच बचाव नहीं किया। एसडीएम समेत राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया न ही किसी ने पुलिस को सूचना दी। वहीं, इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि सुनने में आया है, लेकिन थाने में इसकी सूचना नहीं है। पीड़ित द्वारा तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।