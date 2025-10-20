फोटो खिंचाने के दौरान गंगा में गिरी बेटी, बचाने में मां की भी मौत, दिवाली पर हादसे से हड़कंप

संक्षेप: यूपी के कन्नौज में दिवाली पर गुगरापुर घाट पर गंगा नहाने गईं मां-बेटी की डूबकर मौत हो गई। फोटो खिंचाने के लिए गंगा किनारे चबूतरे पर खड़ी बेटी फिसलकर गंगा में गिर गई। उसे बचाने के लिए मां और एक अन्य महिला ने छलांग लगा दी। महिला तो बच गई लेकिन मां-बेटी की मौत हो गई।

उत्तर प्रदेश में कन्नौज के गुगरापुर घाट पर सोमवार को दीपावली के अवसर पर गंगा नहाने गई मां और उसकी बेटी की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 15 वर्षीय बेटी फोटो खिंचाने के दौरान चबूतरे से फिसलकर गंगा में गिर गई, और उसे बचाने के प्रयास में मां भी बह गई। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। दिवाली के दिन हुए हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

मूल रूप से फराहरन गांव के निवासी 38 वर्षीय लक्ष्मण मिश्रा अपनी पत्नी प्रीति और तीन बेटियों निशा (15), मुस्कान और उन्नति के साथ कानपुर में रहते हैं। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए प्रीति अपने बच्चों के साथ कुछ दिन पहले गांव आई थीं। सोमवार सुबह प्रीति अपनी तीनों बेटियों और पड़ोसन सुनीता के साथ गंगा नहाने के लिए घाट पर पहुंचीं। सुनीता ने बताया कि स्नान के बाद प्रीति और दो बेटियां किनारे पर बैठ गईं, जबकि निशा घाट पर बने चबूतरे पर खड़ी हो गई और अपनी मां से फोटो खींचने को कहा। इसी दौरान निशा का संतुलन बिगड़ गया और वह गंगा की तेज धारा में गिर पड़ी।

निशा को बचाने के लिए प्रीति और सुनीता ने तुरंत छलांग लगा दी। सुनीता किसी तरह किनारे पर पहुंच गई लेकिन प्रीति और निशा गंगा में समा गईं। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी कपिल दुबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गोताखोरों को बुलाकर तलाश शुरू कराई। काफी मशक्कत के बाद सद्दूपुर के पास मां-बेटी के शव बरामद किए गए। इस घटना ने परिवार और गांव वालों के लिए दीपावली की खुशियां मातम में बदल दीं।