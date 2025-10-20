Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsDaughter falls into Ganga while taking photo, mother dies trying to save her; accident causes panic on Diwali
फोटो खिंचाने के दौरान गंगा में गिरी बेटी, बचाने में मां की भी मौत, दिवाली पर हादसे से हड़कंप

फोटो खिंचाने के दौरान गंगा में गिरी बेटी, बचाने में मां की भी मौत, दिवाली पर हादसे से हड़कंप

संक्षेप: यूपी के कन्नौज में दिवाली पर गुगरापुर घाट पर गंगा नहाने गईं मां-बेटी की डूबकर मौत हो गई। फोटो खिंचाने के लिए गंगा किनारे चबूतरे पर खड़ी बेटी फिसलकर गंगा में गिर गई। उसे बचाने के लिए मां और एक अन्य महिला ने छलांग लगा दी। महिला तो बच गई लेकिन मां-बेटी की मौत हो गई।

Mon, 20 Oct 2025 05:49 PMYogesh Yadav गुगरापुर (कन्नौज)।
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में कन्नौज के गुगरापुर घाट पर सोमवार को दीपावली के अवसर पर गंगा नहाने गई मां और उसकी बेटी की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 15 वर्षीय बेटी फोटो खिंचाने के दौरान चबूतरे से फिसलकर गंगा में गिर गई, और उसे बचाने के प्रयास में मां भी बह गई। घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। दिवाली के दिन हुए हादसे से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

मूल रूप से फराहरन गांव के निवासी 38 वर्षीय लक्ष्मण मिश्रा अपनी पत्नी प्रीति और तीन बेटियों निशा (15), मुस्कान और उन्नति के साथ कानपुर में रहते हैं। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए प्रीति अपने बच्चों के साथ कुछ दिन पहले गांव आई थीं। सोमवार सुबह प्रीति अपनी तीनों बेटियों और पड़ोसन सुनीता के साथ गंगा नहाने के लिए घाट पर पहुंचीं। सुनीता ने बताया कि स्नान के बाद प्रीति और दो बेटियां किनारे पर बैठ गईं, जबकि निशा घाट पर बने चबूतरे पर खड़ी हो गई और अपनी मां से फोटो खींचने को कहा। इसी दौरान निशा का संतुलन बिगड़ गया और वह गंगा की तेज धारा में गिर पड़ी।

ये भी पढ़ें:16 साल के लड़के ने 17 की लड़की का किया अपहरण, मामला हिंदू-मुस्लिम होने से तनाव

निशा को बचाने के लिए प्रीति और सुनीता ने तुरंत छलांग लगा दी। सुनीता किसी तरह किनारे पर पहुंच गई लेकिन प्रीति और निशा गंगा में समा गईं। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी कपिल दुबे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गोताखोरों को बुलाकर तलाश शुरू कराई। काफी मशक्कत के बाद सद्दूपुर के पास मां-बेटी के शव बरामद किए गए। इस घटना ने परिवार और गांव वालों के लिए दीपावली की खुशियां मातम में बदल दीं।

स्थानीय लोगों ने बताया कि गंगा घाट पर चबूतरे की खराब स्थिति और गहराई का अंदाजा न लग पाने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। परिवार में मातम पसरा हुआ है, और ग्रामीणों ने प्रशासन से घाट की सुरक्षा और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की है। इस दुखद घटना ने एक बार फिर जलाशयों के पास सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने और बच्चों की निगरानी रखने की अपील की है।