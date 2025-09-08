daughter died of cancer mp was shocked to know truth of this phone call said that is why i feel scared 'बेटी की कैंसर से मौत हो गई', इस फोन की हकीकत जान सांसद रह गए दंग; बोले-इसीलिए लगता है डर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
daughter died of cancer mp was shocked to know truth of this phone call said that is why i feel scared

'बेटी की कैंसर से मौत हो गई', इस फोन की हकीकत जान सांसद रह गए दंग; बोले-इसीलिए लगता है डर

सांसद राजीव राय ने ‘एक्स’ पर लिखा-मुझे कोई रोते हुए फोन और मैसेज करता है कि आपके क्षेत्र का रहने वाला हूं, मुंबई में मेरी बेटी की कैंसर से मौत हो गई है। कल से लाश लेकर परेशान है, सब पैसे ख़त्म हो गए हैं। इसके साथ ही कहता है कि कोई मदद करवा दीजिए कि मै लाश घोसी ला सकूं। हम सात लोग हैं परिवार के हैं।

Ajay Singh संवाददाता, मऊMon, 8 Sep 2025 10:06 AM
उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय के साथ ऑनलाइन फ्रॉड की कोशिश हुई है। सांसद को किसी ने व्हाट्सप्प मैसेज कर कैंसर से बेटी की मौत का दावा किया। बाद में जब सांसद राजीव राय ने नंबर ट्रेस कराया तो पता चला कि फ्रॉड है। इसके बाद वह माफी मांगने लगा। सांसद ने इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफार्म ‘एक्स’ पर शेयर की है। उन्होंने लिखा कि इसीलिए अब सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों की मदद करने में डर लगता है। सांसद ने इस पोस्ट के साथ उस शख्स और अपने बीच हुई चैट का स्क्रीन शॉट भी शेयर किया है।

सांसद राजीव राय ने पोस्ट में लिखा-‘क्यों अब सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों को मदद करने में डर लगता हैं? नीचे के चैट में पढ़िए। वह बताते हैं कि मुझे कोई रोते हुए फोन और मैसेज करता है कि आपके क्षेत्र का रहने वाला हूं, मुंबई में मेरी बेटी की कैंसर से मौत हो गई है। उस शख्स ने बताया कि कल से लाश लेकर परेशान है, सब पैसे ख़त्म हो गए हैं। इसके साथ ही कहता है कि कोई मदद करवा दीजिए कि मै लाश घोसी ला सकूं। हम सात लोग हैं परिवार के हैं।

सांसद ने बताया कि उस शख्स की बातें सुनकर वह भावुक हो गए। उन्होंने लिखा कि मैं हमारे वहां के नेता अबु हाशिम साहब को फ़ोन करके उसका नंबर देता हूं और निवेदन करता हूं कि इससे बात करके मदद करिए। अबु हाशमी साहब बात करके मुझे फ़ोन करते है कि वो केवल पैसे अकाउंट में भेजने के लिए बोल रहा है। इस पर मैं उनको रुकने के लिए बोल कर इससे डिटेल मांगता हूं तब तो ये (फोन करने वाला शख्स) आनाकानी करके मेरे ऊपर आरोप लगाने लगता है । शक होने पर एक पुलिस अधिकारी दोस्त की मदद से डिटेल पता करता हूं। पता चलता है कि ये असम से फ़्रॉड कर रहा है। अब अरेस्ट कराने की धमकी देने पर माफ़ी मांग रहा है।

इस पूरे वाकये का उल्लेख करने के बाद सांसद राजीव राय ने लिखा कि कभी-कभी पछतावा होने लगता है कि क्यों मदद की। उन्होंने अंत में लिखा-इसलिए पुन: आप सबसे निवेदन है कि बिना व्यक्तिगत संपर्क वाले के किसी भी मदद मांगने वाले को मुझे टैग ना करें।

