DM के सामने फीस के लिए रोने वाली बिटिया की मदद को हाथ बढ़े, मां को रोजगार का भरोसा
यूपी की राजधानी लखनऊ में अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा की फीस के लिए डीएम से गुहार लगाते हुए फृट फूटकर रोने वाली विटिया की मदद को हाथ बढ़े हैं। यही नहीीं उसकी मां को रोजगार का भरोसा मिला है।
यूपी की राजधानी लखनऊ में पिता का साया उठ जाने के बाद अपनी यूपी बोर्ड परीक्षा की फीस के लिए डीएम से गुहार लगाते हुए फृट फूटकर रोने वाली विटिया की मदद को हाथ बढ़े हैं। यही नहीीं उसकी मां को रोजगार का भरोसा मिला है। कल्याणपुर शंकरपुरवा में रहने वाली श्वेता मौर्या की मदद के लिए लोग आगे आए हैं। लाइव हिन्दुस्तान में खबर छपी तो एक प्रतिष्ठित कारोबारी और उनकी पत्नी पढ़कर भावुक हो गए। गुरुवार को अखबार के दफ्तर में आकर उन्होंने श्वेता मौर्या की आर्थिक मदद की। साथ ही रोजगार के लिए मदद का आश्वासन दिया।
कारोबारी संजय गुप्ता ने श्वेता मौर्या को प्रशिक्षण दिलाकर सिलाई मशीन देने का भरोसा दिलाया है। साथ ही घर का खर्च चलाने के लिए आर्थिक मदद भी की है। उन्होंने श्वेता मौर्य से पूछा कि खर्च कैसे चल रहा है तो वह फफक उठीं। कहा कि, पति की मौत के बाद उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिया जिनकी उन्होंने खराब वक्त में मदद की थी। तीन बेटियां हैं। दो स्कूल जा रही हैं उनकी फीस बकाया होती जा रही है। यहां मकान का किराया देने के लिए लोगों के घरों में खाना बनाने जा रही हैं, फिर भी खर्च आधा भी नहीं निकल पा रहा। श्वेता मौर्य सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कक्ष में जनता दर्शन के दौरान पहुंची थीं। उनकी बड़ी बेटी ने डीएम से गुहार लगाई थी कि बोर्ड की परीक्षा है, फीस जमा न होने की वजह से एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। इस पर डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बच्ची की मदद करें। श्वेता के पति की 2025 में अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद तीन बेटियों की जिम्मेदारी श्वेता के कंधों पर आ गई।
डीएम ने मौके पर ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपये भवन निर्माण के लिए जारी करने के निर्देश दिए थे। साथ ही श्वेता मौर्य को निराश्रित महिला पेंशन और उनकी दो छोटी बेटियों को बाल सेवा योजना से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कराई, ताकि उनकी पढ़ाई कभी न रुके। बावजूद इसके मौजूदा समय श्वेता के घर राशन तक नहीं है। ऐसे में जब कारोबारी ने आर्थिक मदद की तो उन्होंने संजय गुप्ता के साथ हिन्दुस्तान का आभार व्यक्त किया।
