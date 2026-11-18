उरई में एक पिता ने इंस्टाग्राम चलाने से रोका तो बेटी ने जान दे दी। पिता की डांट से नाराज होकर उसने चूहे मारने वाली दवा खा ली। आनन-फानन परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

UP News: यूपी के उरई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पिता ने इंस्टाग्राम चलाने से रोका तो बेटी ने जान दे दी। पिता की डांट से नाराज होकर उसने चूहे मारने वाली दवा खा ली। आनन-फानन परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया।

ये घटना कुसमिलिया क्षेत्र के मुहाना का है। यहां विष्णु राजपूत खेती-किसानी करते हैं। सोमवार देर शाम उनकी बड़ी बेटी 10वीं की छात्रा 16 वर्षीय करिश्मा इंस्टाग्राम चला रही थी। यह देख उन्होंने मना करते हुए डांट दिया। इससे आहत होकर उसने घर में रखी चूहे मारने वाली दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर वह चिल्लाते हुए आई और पूरी बात बताई। आनन-फानन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। विष्णु ने बताया कि कोरोना काल में पत्नी की मौत के बाद करिश्मा और दो बेटों की जिम्मेदारी उन पर ही थी। जरा सी बात पर बेटी जान दे देगी, इसका अंदाजा नहीं था। डकोर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि दरोगा को गांव भेजकर मामले की जांच-पड़ताल कराई गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

काश बेटी को रोका न होता तो करिश्मा हमारे बीच होती सोमवार देर शाम तक जिस घर में बेटी की चहल-पहल थी, मंगलवार सुबह वहां सन्नाटा था। 16 वर्षीय करिश्मा की मौत ने गांव को झकझोर दिया है। पिता विष्णु कुमार बार-बार बस एक ही बात कह रहे हैं, काश बेटी को इंस्टाग्राम चलाने से रोका न होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती।