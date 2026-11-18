पिता की डांट से आहत होकर 16 साल की बेटी ने दी जान, इंस्टाग्राम चलाने से किया था मना
उरई में एक पिता ने इंस्टाग्राम चलाने से रोका तो बेटी ने जान दे दी। पिता की डांट से नाराज होकर उसने चूहे मारने वाली दवा खा ली। आनन-फानन परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
UP News: यूपी के उरई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां पिता ने इंस्टाग्राम चलाने से रोका तो बेटी ने जान दे दी। पिता की डांट से नाराज होकर उसने चूहे मारने वाली दवा खा ली। आनन-फानन परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में मातम पसर गया।
ये घटना कुसमिलिया क्षेत्र के मुहाना का है। यहां विष्णु राजपूत खेती-किसानी करते हैं। सोमवार देर शाम उनकी बड़ी बेटी 10वीं की छात्रा 16 वर्षीय करिश्मा इंस्टाग्राम चला रही थी। यह देख उन्होंने मना करते हुए डांट दिया। इससे आहत होकर उसने घर में रखी चूहे मारने वाली दवा खा ली। हालत बिगड़ने पर वह चिल्लाते हुए आई और पूरी बात बताई। आनन-फानन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मंगलवार सुबह उसकी मौत हो गई। विष्णु ने बताया कि कोरोना काल में पत्नी की मौत के बाद करिश्मा और दो बेटों की जिम्मेदारी उन पर ही थी। जरा सी बात पर बेटी जान दे देगी, इसका अंदाजा नहीं था। डकोर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि दरोगा को गांव भेजकर मामले की जांच-पड़ताल कराई गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
काश बेटी को रोका न होता तो करिश्मा हमारे बीच होती
सोमवार देर शाम तक जिस घर में बेटी की चहल-पहल थी, मंगलवार सुबह वहां सन्नाटा था। 16 वर्षीय करिश्मा की मौत ने गांव को झकझोर दिया है। पिता विष्णु कुमार बार-बार बस एक ही बात कह रहे हैं, काश बेटी को इंस्टाग्राम चलाने से रोका न होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती।
बांदा में मामा के मजाक से नाराज भांजे ने लगा ली फांसी
उधर, बांदा के नरैनी कोतवाली क्षेत्र के नंदवारा गांव निवासी अभिषेक ने बताया कि उसका 25 साल का चचेरा भाई रामजी सिंह अपने मामा के गांव कमासिन क्षेत्र के जामू गया था। सोमवार रात उसने धनराज के मकान के बाहर लगी लकड़ी की बल्ली में अगौछे से फंदा बनाकर फांसी लगा ली। धनराज के घरवालों ने उसे देखा तो मामा अवधेश को सूचना दी। अभिषेक ने बताया कि सोमवार को मामा के बेटे का बरीक्षा कार्यक्रम था। भोजन के लिए रामजी भी बैठा था। मामा से उसने मूली मांगी तो उन्होंने मूली की जगह मजाक में उसे मूली के पत्ते पकड़ा दिए। इस पर अन्य रिश्तेदार हंस पड़े। यह देख रामजी उठा और आत्मघाती कदम लिया। पलभर में ही खुशियां मातम में बदल गई।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें