संत सखी की हत्या के पीछे डेटिंग ऐप का जाल, नगला कीकी के जंगल में पुलिस से शातिरों का एनकाउंटर
किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी थी कि नगला कीकी में जिस संत की हत्या हुई थी, उसके कातिल आज फिर किसी राहगीर को लूटने की फिराक में नगला कीकी रोड के पास छिपे हैं। पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस को देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर तमंचों से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों को गोली लगी।
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना जैंत पुलिस और सर्विलांस सेल की टीम ने नगला कीकी रोड पर झाड़ियों में मिले संत सखी सुनील त्रिपाठी उर्फ सनातन शरण त्रिपाठी के सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया है। शनिवार देर रात नगला कीकी के जंगलों में हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में दो शातिर हत्यारोपी पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनके तीसरे साथी को घेराबंदी कर दबोच लिया गया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने डेटिंग ऐप के जरिए हुस्न का जाल बिछाकर संत को लूटा था और फिर पहचान छुपाने के लिए लोहे की रॉड से सिर कूचकर उनकी हत्या कर दी थी।
थानाध्यक्ष सोनू कुमार अपनी टीम के साथ वांछित अपराधियों की तलाश में चेकिंग कर रहे थे, तभी सर्विलांस सेल के प्रभारी और मुखबिर खास ने सूचना दी कि नगला कीकी में जिस संत की हत्या हुई थी, उसके कातिल आज फिर किसी राहगीर को लूटने की फिराक में नगला कीकी रोड के पास छिपे हैं। पुलिस टीम ने वृंदा आनंदम रिसॉर्ट के पास गाड़ियां छोड़कर पैदल ही कच्चे रास्ते पर घेराबंदी की। पुलिस को देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर तमंचों से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए। जिन्हें तत्काल पुलिस अभिरक्षा में जिला अस्पताल मथुरा भेजा गया। गिरफ्तार घायल बदमाशों की पहचान सियाराम पुत्र कुमार सिंह और रवि ठाकुर पुत्र नथोली के रूप में हुई है, जो ग्राम कमई थाना बरसाना के निवासी हैं। मौके से भाग रहे उनके तीसरे साथी सचिन पुत्र सतीश निवासी कमई को भी पुलिस ने दबोच लिया।
डेटिंग ऐप पर फर्जी आईडी बनाकर बुलाया, फिर की हत्या
पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूलते हुए बताया कि वारदात से तीन दिन पहले उन्होंने रवि के मोबाइल में 'ग्राइंडर डेटिंग ऐप' पर फर्जी आईडी बनाई थी। इस ऐप के जरिए उन्होंने संत सखी सुनील त्रिपाठी से चैटिंग की और उन्हें मिलने के लिए नगला केकी जाने वाले रास्ते के पास खाली गड्ढों की तरफ बुलाया। जब संत वहां पहुंचे, तो आरोपियों ने उन्हें दबोच लिया और टेप से उनके हाथ-पैर बांधने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने उनकी लुंगी फाड़कर हाथ बांध दिए और उनके मोबाइल, एटीएम कार्ड व 3000 रुपये नकद लूट लिए। इसके बाद गुस्से में आकर लोहे की रॉड से संत के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें मार डाला
खाते से पार किए 2 लाख से अधिक रुपये
हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी संत के मोबाइल से सिम निकालकर भाग गए थे। उन्होंने लूटे गए एटीएम कार्ड से चौमुहां, बरसाना और गोवर्धन क्षेत्र के अलग-अलग एटीएम बूथों से 1,20,000 की नकदी निकाली। इसके साथ ही रवि ने फोन पे ऐप के माध्यम से मृतक के खाते से 84,000 रुपये अलग-अलग जगहों पर ट्रांसफर कर लिए।
हथियार, लूटी गई नकदी और रॉड बरामद
पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, 2 कारतूस, वारदात में इस्तेमाल बिना नंबर की बुलेट मोटरसाइकिल, सैमसंग मोबाइल और 30,000 की लूटी गई नकदी बरामद की है। आरोपियों की निशांदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड और खून से सना कपड़ा भी झाड़ियों से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ हत्या, लूट और पुलिस मुठभेड़ की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें