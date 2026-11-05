यूपी में नवंबर माह के फ्री राशन वितरण की आ गई डेट, जान लें कब तक बंटेगा

UP Free Ration Distribution: यूपी के सभी राशन कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर है। नवंबर महीने के लिए फ्री राशन वितरण की डेट आ गई है। दिवाली से पहले यानी 6 नवंबर से कोटे की दुकानों पर राशन वितरण शुरू होगा। राशन वितरण 30 नवंबर तक किया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपना राशन प्राप्त करना होगा। राशन का वितरण सुबह आठ बजे से दो पालियों में होगा।

अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो फोर्टिफाईड चावल (कुल 35 किलो राशन) मिलेगा। जबकि पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट पांच किलो राशन मिलेगा। इसमें दो किलो गेहूं और तीन किलो फोर्टिफाईड चावल शामिल होगा। राशन का वितरण दो पालियों में सुबह आठ बजे से 12 बजे तक और फिर दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा।

राशन की दुकानों पर चिह्नित होंगे छूटे हुए मतदाता

वहीं मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों को जोड़ने के लिए अब सरकारी राशन की दुकानों की भी मदद ली जाएगी। खाद्य एवं रसद विभाग के तहत संचालित सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर पंजीकृत राशन कार्ड धारकों में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लाभार्थियों को चिह्नित किया जाएगा, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है। इनमें खासतौर पर महिलाओं और युवा मतदाताओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराने पर जोर दिया गया है। दरअसल निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 12 नवम्बर से 11 दिसम्बर के बीच आपत्तियां व दावे लिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की राशन दुकानों पर दर्ज लाभार्थियों के राशन कार्ड का सत्यापन कर पात्र छूटे हुए मतदाताओं की पहचान की जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग के माध्यम से उनका फार्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से राशन की दुकानों से निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्राप्त करने को कहा है। पुनरीक्षण अभियान के तहत दावे और आपत्तियां लेने की अंतिम तिथि के तीन दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजनी होगी।