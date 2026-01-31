Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsdate for panchayat elections still uncertain but violence already begun up mother-in-law village head was shot dead
पंचायत चुनाव का ठिकाना नहीं, लेकिन खून-खराबा शुरू, यूपी में प्रधान की सास की गोली मारकर हत्या

पंचायत चुनाव का ठिकाना नहीं, लेकिन खून-खराबा शुरू, यूपी में प्रधान की सास की गोली मारकर हत्या

संक्षेप:

पंचायत चुनाव से पहले प्रधान की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। अभी पंचायत चुनाव का अता-पता भी नहीं है, लेकिन गांव में खून-खराबा शुरू हो गया है। संभल में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है।

Jan 31, 2026 07:29 pm ISTDinesh Rathour सम्भल/गुन्नौर, कार्यालय संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी पंचायत चुनाव से पहले प्रधान की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। अभी पंचायत चुनाव का अता-पता भी नहीं है, लेकिन गांव में खून-खराबा शुरू हो गया है। संभल में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां प्रधानी के चुनाव को लेकर चल रही दो पक्षों की रंजिश फायरिंग और पथराव में तब्दील हो गई। इस हिंसा में प्रधान मीरा देवी की 65 वर्षीय सास प्रेमवती को गोली लगने से मौत हो गई। वहीं, पथराव में प्रधान के पति पवन घायल हो गए। दूसरी ओर सुभाष पक्ष की तरफ से देवेश को भी गोली लगने से घायल होने की सूचना है। घटना के बाद गांव में फोर्स तैनात कर दिया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पहलवाड़ा गांव में मौजूद प्रधान मीरा देवी और गांव निवासी सुभाष पक्ष के बीच लंबे समय से तनातनी चली आ रही है। इसी रंजिश के चलते शुक्रवार रात करीब 10 बजे दोनों पक्षों में फायरिंग व पथराव शुरू हो गया। इस दौरान प्रधान मीरा देवी की सास प्रेमवती को गोली लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पथराव में प्रधान के पति पवन घायल हो गए। उधर, सुभाष पक्ष की तरफ से देवेश को भी गोली लगने की सूचना है, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद गांव में अफरातफरी और तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सीओ आलोक सिद्धू के नेतृत्व में बबराला थाना पुलिस सहित आसपास के थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई।

ये भी पढ़ें:पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी ने बदले यूपी की दो ग्राम पंचायतों के नाम

हालात बिगड़ते देख गांव पहुंचे एसपी

हालात बिगड़ते देख पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भी गांव पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कराई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में विवाद पुराना है। करीब डेढ़ महीने पहले गांव में विकास कार्यों को लेकर शिकायतों के आधार पर जांच टीम भी पहुंची थी। यह शिकायत दूसरे पक्ष की ओर से प्रधान के खिलाफ की गई थी। इसके बाद से ही गांव में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था। फिलहाल पुलिस ने गांव में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और मामले की जांच करते हुए आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी है।

एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया, बबराला क्षेत्र में आज रात को 10 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि गांव पहलवाड़ा में दो पक्षों में विवाद हुआ है। जिसमें पथराव भी हुआ है। राशन डीलर महिला की तमंचे की गोली लगने से मौत हुई है। घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है। आरोपियों को पकड़ने के लिए तीन टीमें लगाई गई हैं, जिससे कि रात्रि भर में आरोपियों को पकड़ा जा सके। पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
UP Panchayat Chunav UP Panchayat Elections UP Panchayat Elections 2026 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |