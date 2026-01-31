पंचायत चुनाव का ठिकाना नहीं, लेकिन खून-खराबा शुरू, यूपी में प्रधान की सास की गोली मारकर हत्या

संक्षेप: पंचायत चुनाव से पहले प्रधान की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। अभी पंचायत चुनाव का अता-पता भी नहीं है, लेकिन गांव में खून-खराबा शुरू हो गया है। संभल में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है।

यूपी पंचायत चुनाव से पहले प्रधान की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। अभी पंचायत चुनाव का अता-पता भी नहीं है, लेकिन गांव में खून-खराबा शुरू हो गया है। संभल में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां प्रधानी के चुनाव को लेकर चल रही दो पक्षों की रंजिश फायरिंग और पथराव में तब्दील हो गई। इस हिंसा में प्रधान मीरा देवी की 65 वर्षीय सास प्रेमवती को गोली लगने से मौत हो गई। वहीं, पथराव में प्रधान के पति पवन घायल हो गए। दूसरी ओर सुभाष पक्ष की तरफ से देवेश को भी गोली लगने से घायल होने की सूचना है। घटना के बाद गांव में फोर्स तैनात कर दिया गया है।

पहलवाड़ा गांव में मौजूद प्रधान मीरा देवी और गांव निवासी सुभाष पक्ष के बीच लंबे समय से तनातनी चली आ रही है। इसी रंजिश के चलते शुक्रवार रात करीब 10 बजे दोनों पक्षों में फायरिंग व पथराव शुरू हो गया। इस दौरान प्रधान मीरा देवी की सास प्रेमवती को गोली लग गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पथराव में प्रधान के पति पवन घायल हो गए। उधर, सुभाष पक्ष की तरफ से देवेश को भी गोली लगने की सूचना है, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद गांव में अफरातफरी और तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सीओ आलोक सिद्धू के नेतृत्व में बबराला थाना पुलिस सहित आसपास के थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई।

हालात बिगड़ते देख गांव पहुंचे एसपी हालात बिगड़ते देख पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भी गांव पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कराई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में विवाद पुराना है। करीब डेढ़ महीने पहले गांव में विकास कार्यों को लेकर शिकायतों के आधार पर जांच टीम भी पहुंची थी। यह शिकायत दूसरे पक्ष की ओर से प्रधान के खिलाफ की गई थी। इसके बाद से ही गांव में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था। फिलहाल पुलिस ने गांव में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और मामले की जांच करते हुए आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी है।