बीमारी से तंग आकर डाटा एक्सपर्ट के डायरेक्टर ने दी जान, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द
कानपुर में तीन दशक से भी अधिक समय से चल रही कंप्यूटर कोचिंग डाटा एक्सपर्ट के डायरेक्टर ने बीमारी से परेशान होकर शुक्रवार को घर में फांसी लगाकर जान दे दी। उन्होंने सुसाइड नोट में बीमारी से परेशान होने का जिक्र किया है।
कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां तीन दशक से भी अधिक समय से चल रही कंप्यूटर कोचिंग डाटा एक्सपर्ट के डायरेक्टर 54 वर्षीय दीपक शुक्ला ने बीमारी से परेशान होकर शुक्रवार को घर में फांसी लगाकर जान दे दी। उन्होंने सुसाइड नोट में शुगर, बीपी और न्यूरो की बीमारी से परेशान होने का जिक्र किया है। देर शाम पत्नी स्कूल से लौटीं तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्यों का संकलन कर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
आचार्य नगर निवासी दीपक शुक्ला शहर में 1995 से डाटा एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर चला रहे थे। शहर में उनके कई सेंटर हैं। परिवार में मां कुसुम, पत्नी नीलम और दो बच्चे संस्कृति व सात्विक हैं। पत्नी पनकी स्थित कपली गांव में एक स्कूल में सरकारी टीचर हैं। बेटी संस्कृति बीटेक करने के बाद हैदराबाद में नौकरी करती है। वहीं, बेटा एमबीए कर नौकरी कर रहा है। शुक्रवार को घर में दीपक व उनकी मां कुसुम थीं, जबकि बेटा काम से घर के बाहर गया था।
लोहे के जाल के सहारे लगाई फांसी
पुलिस के मुताबिक शाम को जब नीलम स्कूल से लौटीं तो दीपक का शव बेडरूम के बगल में लोहे के जाल के सहारे नॉयलान की रस्सी के फंदे से लटक रहा था। चीख-पुकार सुनकर क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें बीमारी से परेशान होने का जिक्र है। रायपुरवा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीमारी से तंग आकर जान देने की बात सामने आ रही है।
दीपक की खुदकुशी से सब हैरान
डाटा एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर दीपक शुक्ला की खुदकुशी से परिवार ही नहीं, उन्हें जानने वाला हर कोई हतप्रभ है। यूं तो कंप्यूटर संस्थानों का चलन 1990 के दशक में शुरू हो गया था। एनआईआईटी, अपटेक जैसी कंपनियों ने कानपुर में भी फ्रेंचाइजी दी थीं लेकिन इनकी फीस काफी ज्यादा थी। इसी दौरान 1995 में दीपक शुक्ला ने डाटा एक्सपर्ट नाम से कोचिंग की शुरुआत कर कंप्यूटर शिक्षा का दीप जलाया। 31 साल में हजारों छात्रों का कंप्यूटर का ज्ञान देने वाले दीपक बीमारी से हार गए और जान दे दी। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, ‘मैं शुगर, बीपी और न्यूरो की बीमारी से बेहद परेशान हूं, मैं किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहता, मेरे शव का पोस्टमार्टम न कराया जाए।
हंसमुख स्वभाव के थे शिक्षक: पूर्व छात्र
कुछ पूर्व छात्र बताते हैं कि वह अपने मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के चलते सबके प्रिय थे। डाटा एक्सपर्ट के शहर में कुल नौ सेंटर के अलावा अकबरपुर, फतेहपुर व उन्नाव में भी सेंटर हैं। प्रशिक्षण के दौरान सेंटरों में साल में एक बार वह हर छात्र से रूबरू होते थे। वह अपने मजाकिया अंदाज में सिग्नेचर वाक्य का प्रयोग करते थे। कहते थे ‘सबको एक्सपर्ट बनाने वाला आपका अपना डाटा एक्सपर्ट है’ और कुछ नहीं।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें