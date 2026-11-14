बीमारी से तंग आकर डाटा एक्सपर्ट के डायरेक्टर ने दी जान, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

कानपुर में तीन दशक से भी अधिक समय से चल रही कंप्यूटर कोचिंग डाटा एक्सपर्ट के डायरेक्टर ने बीमारी से परेशान होकर शुक्रवार को घर में फांसी लगाकर जान दे दी। उन्होंने सुसाइड नोट में बीमारी से परेशान होने का जिक्र किया है।

कानपुर, संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां तीन दशक से भी अधिक समय से चल रही कंप्यूटर कोचिंग डाटा एक्सपर्ट के डायरेक्टर 54 वर्षीय दीपक शुक्ला ने बीमारी से परेशान होकर शुक्रवार को घर में फांसी लगाकर जान दे दी। उन्होंने सुसाइड नोट में शुगर, बीपी और न्यूरो की बीमारी से परेशान होने का जिक्र किया है। देर शाम पत्नी स्कूल से लौटीं तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्यों का संकलन कर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

आचार्य नगर निवासी दीपक शुक्ला शहर में 1995 से डाटा एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर चला रहे थे। शहर में उनके कई सेंटर हैं। परिवार में मां कुसुम, पत्नी नीलम और दो बच्चे संस्कृति व सात्विक हैं। पत्नी पनकी स्थित कपली गांव में एक स्कूल में सरकारी टीचर हैं। बेटी संस्कृति बीटेक करने के बाद हैदराबाद में नौकरी करती है। वहीं, बेटा एमबीए कर नौकरी कर रहा है। शुक्रवार को घर में दीपक व उनकी मां कुसुम थीं, जबकि बेटा काम से घर के बाहर गया था।

लोहे के जाल के सहारे लगाई फांसी पुलिस के मुताबिक शाम को जब नीलम स्कूल से लौटीं तो दीपक का शव बेडरूम के बगल में लोहे के जाल के सहारे नॉयलान की रस्सी के फंदे से लटक रहा था। चीख-पुकार सुनकर क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें बीमारी से परेशान होने का जिक्र है। रायपुरवा थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बीमारी से तंग आकर जान देने की बात सामने आ रही है।

दीपक की खुदकुशी से सब हैरान डाटा एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर दीपक शुक्ला की खुदकुशी से परिवार ही नहीं, उन्हें जानने वाला हर कोई हतप्रभ है। यूं तो कंप्यूटर संस्थानों का चलन 1990 के दशक में शुरू हो गया था। एनआईआईटी, अपटेक जैसी कंपनियों ने कानपुर में भी फ्रेंचाइजी दी थीं लेकिन इनकी फीस काफी ज्यादा थी। इसी दौरान 1995 में दीपक शुक्ला ने डाटा एक्सपर्ट नाम से कोचिंग की शुरुआत कर कंप्यूटर शिक्षा का दीप जलाया। 31 साल में हजारों छात्रों का कंप्यूटर का ज्ञान देने वाले दीपक बीमारी से हार गए और जान दे दी। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, ‘मैं शुगर, बीपी और न्यूरो की बीमारी से बेहद परेशान हूं, मैं किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहता, मेरे शव का पोस्टमार्टम न कराया जाए।